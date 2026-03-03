Vorteilswelt
„Will einfach alles“

Heidi Klum plaudert Schlafzimmer-Geheimnis aus

Society International
03.03.2026 09:19
Tom Kaulitz und Heidi Klum müssen sich das Ehebett oftmals mit einem tierischen Besucher teilen.
Tom Kaulitz und Heidi Klum müssen sich das Ehebett oftmals mit einem tierischen Besucher teilen.(Bild: AFP/JULIE SEBADELHA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Heidi Klum hat mal wieder aus dem Nähkästchen geplaudert und ein Geheimnis aus dem ehelichen Schlafzimmer verraten. Im Bett schlafen das Model und sein Ehemann Tom Kaulitz nämlich nicht immer alleine ...

„Riesig, wild, aber auch total verschmust und anhänglich“ – das sagt Heidi Klum über ihre Jagdhündin „Uschi“.

„Zwischen Tom und mir“
Häufig müsse Ehemann Tom das Tier nachts verscheuchen. „,Uschi‘ will immer bei uns im Bett schlafen. Direkt in der Mitte, zwischen Tom und mir“, erzählte die 52-jährige „Germany‘s Next Topmodel“-Moderatorin der „Bild“-Zeitung.

Auf Instagram postet Heidi Klum auch immer wieder Fotos von ihren Hunden „Uschi“ und „Jäger“:

Sie bitte ihren Ehemann dann: „Tom, pack sie wieder in ihr Bett! Aber sie kommt immer zurück.“ Denn „Uschi“ suche „den Körperkontakt von Tom und mir. Sie will einfach alles.“

Geburtstagsgeschenk für Tom
Das Model und der Tokio-Hotel-Gitarrist hatten 2019 auf einer Luxusjacht vor der italienischen Insel Capri geheiratet. Als Welpe war die Hündin im September 2023 ein Geburtstagsgeschenk für Tom. 

Society International
03.03.2026 09:19
Tom KaulitzHeidi Klum
