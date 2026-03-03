Vorteilswelt
Gesteht Taten ein

Marius Borg Høiby wegen neuer Vorwürfe angeklagt

Royals
03.03.2026 09:57
Marius Borg Høiby, der in Oslo vor Gericht steht, wird nun wegen neuer Vorwürfe angeklagt.
Marius Borg Høiby, der in Oslo vor Gericht steht, wird nun wegen neuer Vorwürfe angeklagt.(Bild: AFP/ANE HEM)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Liste der Vorwürfe im Prozess gegen den ältesten Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit wächst. Nachdem Marius Borg Høiby kurz vor dem Start der Verhandlung gegen ihn Anfang Februar erneut festgenommen worden war, ist er nun zusätzlich in mehreren Punkten angeklagt.

0 Kommentare

Die Vorwürfe: rücksichtsloses Verhalten und Verstoß gegen ein Kontaktverbot nach einem Vorfall in seiner eigenen Wohnung. Das berichtete die Nachrichtenagentur NTB am Dienstag.

Schon in 38 Punkten angeklagt
Sein Mandant gestehe die Taten ein, sagte Høibys Anwalt Petar Sekulic demnach. „Er ist auch einverstanden damit, dass die zusätzliche Anklage im Hauptverfahren behandelt wird.“

Lesen Sie auch:
Marius Borg Høiby bleibt weiterhin in U-Haft. Das teilte die Polizei am Freitag mit.
Gab „Wutproblem“ zu
Marius Borg Høiby muss weiterhin in U-Haft bleiben
27.02.2026

In dem Prozess ist der 29-Jährige bereits in 38 Punkten angeklagt, darunter vier Fälle von Vergewaltigung nach norwegischem Recht. Er sitzt während der Verhandlung in Untersuchungshaft.

Royals
03.03.2026 09:57
