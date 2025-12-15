Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Schocktherapie

„Fiese Uschi“ macht Kinder fit für den Schulalltag

Wien
15.12.2025 06:00
Sind die Angebote der „Wiener Bildungschancen“ mehr als eine kurze Pause vom Unterricht für ...
Sind die Angebote der „Wiener Bildungschancen“ mehr als eine kurze Pause vom Unterricht für Kinder? Wäre das Geld nicht anderswo besser eingesetzt? Wir machten die Probe aufs Exempel in einer Volksschule am Alsergrund.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Ausgrenzen, Demütigen, Zuschlagen – und am Ende die Anzeige. Die „Krone“ zeigt, wie Mobbing schon bei den Jüngsten beginnt, warum Worte zu Gewalt werden können und weshalb Wiens Schulen immer öfter zum Tatort für Polizei und Justiz werden.

0 Kommentare

Workshop-Leiterin Annett hält ein großes gezeichnetes Herz in die Höhe – und fordert die Kinder auf, sie arg zu beschimpfen. Alleine das Vokabular in dieser vierten Volksschulklasse zeigt, in welcher Lebensrealität die Kinder groß werden – und wie nötig sie dieses Resilienz-Training der „Wiener Bildungschancen“ haben.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Porträt von Philipp Stewart
Philipp Stewart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-1° / 1°
Symbol Nieseln
Wien 11. Simmering
-1° / 1°
Symbol Nieseln
Wien 14. Penzing
-1° / 0°
Symbol Nieseln
Wien 19. Döbling
-1° / 1°
Symbol Nieseln
Wien 21. Floridsdorf
-1° / 1°
Symbol Nebel

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
164.951 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
114.911 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Ausland
Alarm! Auto-Anschlag auf Weihnachtsmarkt geplant
107.557 mal gelesen
In Niederbayern wurden fünf Männer festgenommen, die einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt ...
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Trauerspiel-Banner
Rapid-Spieler wurden wieder von Fans abgewatscht
Krone Plus Logo
Schocktherapie
„Fiese Uschi“ macht Kinder fit für den Schulalltag
Auf EU-Ebene
Bürgermeister Ludwig will Spar-Veto bei Sozialem
Erfolg im Konzerthaus
Martin Grubinger und seine Superband rockten Wien
Veilchen nun in Top-6
3:1 nach 0:1! Austria dreht Hit gegen Sturm Graz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf