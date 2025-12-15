Vorteilswelt
„Schneller“ als Vonn

Egger katapultiert ÖSV-Damen ins neue Jahrtausend

Vorarlberg
15.12.2025 12:30
Magdalena Egger schaffte am Freitag in der Abfahrt von St. Moritz als Zweite erstmals den Sprung ...
Magdalena Egger schaffte am Freitag in der Abfahrt von St. Moritz als Zweite erstmals den Sprung aufs Weltcuppodest.(Bild: AP/Gabriele Facciotti)

2022 holte sich Magdalena Egger im kanadischen Panorama ihre Junioren-WM-Titel Nummer vier bis sechs und avancierte mit insgesamt neun Medaillen bei Nachwuchstitelkämpfen zur erfolgreichsten Athletin aller Zeiten. Im Weltcup blieb der Vorarlbergerin der Durchbruch aber verwehrt – bis zu diesem Wochenende. Und da schrieb die Lecherin dann gleich wieder Geschichte.

0 Kommentare

Die Neuseeländerin Alice Robinson, die Italo-Albanerin Lara Colturi, die Deutsche Emma Aicher, die Kroatin Zrinka Ljutic, die Schweizerin Malorie Blanc sowie die beiden US-Amerikanerinnen Lauren Macuga und AJ Hurt haben alle eine Sache gemein: Allesamt wurden sie nach dem 1. Jänner 2000 geboren und haben mittlerweile den Sprung aufs Weltcuppodest geschafft. Seit Freitag hat auch Österreich mit Magdalena Egger, die in der Abfahrt von St. Moritz Rang zwei hinter Lindsey Vonn holen konnte, eine Läuferin in diesem erlesenen Kreis. 

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Ähnliche Themen
Magdalena Egger
ÖSV
WeltcupWochenende

Vorarlberg
Folgen Sie uns auf