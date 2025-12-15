Egger katapultiert ÖSV-Damen ins neue Jahrtausend

Die Neuseeländerin Alice Robinson, die Italo-Albanerin Lara Colturi, die Deutsche Emma Aicher, die Kroatin Zrinka Ljutic, die Schweizerin Malorie Blanc sowie die beiden US-Amerikanerinnen Lauren Macuga und AJ Hurt haben alle eine Sache gemein: Allesamt wurden sie nach dem 1. Jänner 2000 geboren und haben mittlerweile den Sprung aufs Weltcuppodest geschafft. Seit Freitag hat auch Österreich mit Magdalena Egger, die in der Abfahrt von St. Moritz Rang zwei hinter Lindsey Vonn holen konnte, eine Läuferin in diesem erlesenen Kreis.