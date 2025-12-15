Neusiedler See künftig mit Klima wie in Lombardei

Alle zehn Jahre Beinahe-Austrocknung

Er errechnete Szenarien für den See, die einen Ausblick auf die nächsten 60 Jahre geben. Eitzinger erklärte: „Mehr Trockenperioden im Frühjahr führen zu stärkerer Verdunstung. Derzeit beträgt sie schon 20 Prozent - 1991 bis 2004 waren es noch 10 Prozent. Bei der Temperatur steuern wir auf eine Erhöhung von 3 Grad Celsius zu. Ich erwarte dadurch, dass es beim See alle zehn Jahre zu einer Beinahe-Austrocknung kommen wird.“

Diese Aussicht erschreckte naturgemäß Vertreter aus der gesamten Region. Nicht nur für Patrik Hierner,Tourismuschef des Nordburgenlandes, ist ein Austrocknen des Sees schlichtweg keine Option: „Als landschaftliche wie auch ökologische Besonderheit steht der See als Klammer über allen touristischen Aktivitäten der Region. Er gilt als bekannteste Marke des Burgenlandes.“ Lia Karner, Geschäftsführerin des Vereines Welterbe Neusiedler See, sieht den Welterbestatus als wichtigen Schutzmechanismus, „weil der See eines der 13 Attribute“ dafür sei.