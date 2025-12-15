Skitouren auf der Piste: Zwischen Boom und Risiko

Skitourengehen auf Pisten erfreut sich großer Beliebtheit. Inzwischen bieten einige Skigebietsbetreiber ausgewiesene Routen an – teilweise mit Gebühren. Wintersportler nutzen aber auch das Aufsteigen am Pistenrand. Was gefährlich ist und immer wieder zu Unfällen führt. Ein Grund, weshalb in einigen Skigebieten das Tourengehen verboten ist. Erst kürzlich hat Obertauern ein solches Verbot eingeführt. Und auch in Oberösterreich gibt es „Sperrgebiete“.