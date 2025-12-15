Job-Suche: So werden Sie nicht von KI aussortiert

Intelligente Algorithmen werden zunehmend in der Personalbeschaffung eingesetzt. Unter dem Begriff „Talent Tech“ wird eine Vielzahl von Tools vermarktet, die Personalverantwortlichen dabei helfen, verschiedene Aufgaben zu automatisieren, wie zum Beispiel die Sichtung von Lebensläufen, die Einstufung von Bewerbern sowie die Vorhersage des Erfolgs eines Bewerbers in einer Position. Derartige KI-Bewertungstools können von Unternehmen oder Personalvermittlungsagenturen in jedem Schritt des Auswahlverfahrens eingesetzt werden, beispielsweise für Video-Interviews oder Sprachanalysen.