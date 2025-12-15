Job-Suche: So werden Sie nicht von KI aussortiert

Wer heute einen Job sucht, kämpft nicht nur um Aufmerksamkeit – sondern auch gegen Algorithmen. KI-Tools entscheiden zunehmend über Chancen und Absagen. Doch es gibt Wege, um nicht durchs digitale Raster zu fallen. Ein Forschungsprojekt zeigt, welche Strategien helfen.
Intelligente Algorithmen werden zunehmend in der Personalbeschaffung eingesetzt. Unter dem Begriff „Talent Tech“ wird eine Vielzahl von Tools vermarktet, die Personalverantwortlichen dabei helfen, verschiedene Aufgaben zu automatisieren, wie zum Beispiel die Sichtung von Lebensläufen, die Einstufung von Bewerbern sowie die Vorhersage des Erfolgs eines Bewerbers in einer Position. Derartige KI-Bewertungstools können von Unternehmen oder Personalvermittlungsagenturen in jedem Schritt des Auswahlverfahrens eingesetzt werden, beispielsweise für Video-Interviews oder Sprachanalysen.
