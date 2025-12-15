Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Longines Tour Comeback

Wien begrüßt 2026 erneut das Reitsport-Highlight

Wien
15.12.2025 11:00
(Bild: Stefano Grasso/LGCT)

Nach dem fulminanten Auftakt 2025 macht die Longines Global Champions Tour of Vienna im Herbst 2026 erneut Halt in der Bundeshauptstadt und verspricht ein Reitsporterlebnis der Extraklasse. Tickets mit vorweihnachtlichem BonusCard-Rabatt gibt es jetzt im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at - das perfekte Weihnachtsgeschenk! 

0 Kommentare

Die zweite Ausgabe der Longines Global Champions Tour kehrt vor die prachtvolle Kulisse von Schloss Schönbrunn zurück – mit internationaler Top-Besetzung, intensiven Emotionen und einem Eventdesign, das die Verbindung von Weltklasse-Springsport und imperialem Ambiente eindrucksvoll in Szene setzt.

Neue Erlebniswelten und besondere Nähe zum Sport
Neben hochkarätigen Bewerben präsentiert sich das Event mit einem erweiterten Village-Konzept und neuen Hospitality-Formaten. Diese sollen den Charakter der Veranstaltung weiter stärken und Besucherinnen und Besuchern exklusive Momente sowie direkte Begegnungen mit Reitsportstars ermöglichen.

Ein Event für die ganze Familie
Die zweite Ausgabe in Schönbrunn versteht sich zudem als vielseitiges Erlebnis für Groß und Klein. Ein eigenes Kinder- und Familienprogramm – von der „Magic World“ mit Prof. Bombasti bis hin zu spannenden Parcours-Aktionen – sorgt dafür, dass auch die jüngsten Gäste auf ihre Kosten kommen. Familienfreundliche Bereiche, offene Zugänge und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm verbinden Tradition und Moderne und unterstreichen Wiens Rolle als einer der prestigeträchtigsten und spektakulärsten Tourstops der Serie. Ein Event, das weit über den Sport hinausstrahlt.

Adventangebot für BonusCard-Besitzer
Pünktlich zur Vorweihnachtszeit wartet eine exklusive Advent-Aktion auf alle Krone BonusCard-Inhaber. Sichern Sie sich Ihre Tickets um -10 % vergünstigt sowie ein Glas Prosecco beim Kauf von GC-Lounge- & Panorama-Tickets. 

Longines Global Champions Tour Vienna 2026

Schloss Schönbrunn – Ehrenhof, Wien
24.09. bis 27.09. 2026

Tickets verschenken & Vorteile sichern

Arena Tickets – 10% 

  • Zugang zum Veranstaltungsgelände und freie Platzwahl (Stehplätze)
  • Perfekter Blick auf das Reitturnier – unmittelbare Nähe zum Geschehen!
  • Kinder unter 11 Jahren kostenlos!

Panorama Tickets- 10% inkl. ein Glas Prosecco

  • Überdachte Tribüne mit Panoramablick auf die Arena mit freier Platzwahl 
  • Kinder unter 4 Jahren kostenlos (ohne eigenen Sitzplatz)

GC Lounge Tickets – 10% inkl. ein Glas Prosecco

  • Zugang zur GC Lounge mit bester Sicht auf das Turnier und freie Sitzplatzwahl auf überdachter Lounge-Tribüne
  • Erstklassige Lounge-Atmosphäre zum Genießen & Netzwerken, Event- Magazin & Startlisten für alle Prüfungen
  • Willkommensgetränk zur Begrüßung
  • Ganztägiges Catering mit Tee, Kaffee, Gebäck & Sandwiches

HIER geht‘s zum Krone Ticketshop! 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-1° / 0°
Symbol Nieseln
Wien 11. Simmering
-1° / 0°
Symbol Nebel
Wien 14. Penzing
-1° / -0°
Symbol Nebel
Wien 19. Döbling
-1° / 0°
Symbol Nebel
Wien 21. Floridsdorf
-1° / 0°
Symbol Nebel

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
165.342 mal gelesen
Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
151.018 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
118.875 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Mehr Wien
Longines Tour Comeback
Wien begrüßt 2026 erneut das Reitsport-Highlight
Shopping-Endspurt
Handel freut sich über „Umdenken beim Christkind“
Duo geschnappt
Mit gestohlenen Bankkarten 80.000 Euro erbeutet
Mahnwache in Wien
Trauer um Jenni: „Du kommst endlich nach Hause“
Fans erneut in Rage
Kritik an Werner: „Kein Selbstbedienungsladen!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf