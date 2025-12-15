Wien begrüßt 2026 erneut das Reitsport-Highlight

Nach dem fulminanten Auftakt 2025 macht die Longines Global Champions Tour of Vienna im Herbst 2026 erneut Halt in der Bundeshauptstadt und verspricht ein Reitsporterlebnis der Extraklasse. Tickets mit vorweihnachtlichem BonusCard-Rabatt gibt es jetzt im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at - das perfekte Weihnachtsgeschenk!
Die zweite Ausgabe der Longines Global Champions Tour kehrt vor die prachtvolle Kulisse von Schloss Schönbrunn zurück – mit internationaler Top-Besetzung, intensiven Emotionen und einem Eventdesign, das die Verbindung von Weltklasse-Springsport und imperialem Ambiente eindrucksvoll in Szene setzt.
Neue Erlebniswelten und besondere Nähe zum Sport
Neben hochkarätigen Bewerben präsentiert sich das Event mit einem erweiterten Village-Konzept und neuen Hospitality-Formaten. Diese sollen den Charakter der Veranstaltung weiter stärken und Besucherinnen und Besuchern exklusive Momente sowie direkte Begegnungen mit Reitsportstars ermöglichen.
Ein Event für die ganze Familie
Die zweite Ausgabe in Schönbrunn versteht sich zudem als vielseitiges Erlebnis für Groß und Klein. Ein eigenes Kinder- und Familienprogramm – von der „Magic World“ mit Prof. Bombasti bis hin zu spannenden Parcours-Aktionen – sorgt dafür, dass auch die jüngsten Gäste auf ihre Kosten kommen. Familienfreundliche Bereiche, offene Zugänge und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm verbinden Tradition und Moderne und unterstreichen Wiens Rolle als einer der prestigeträchtigsten und spektakulärsten Tourstops der Serie. Ein Event, das weit über den Sport hinausstrahlt.
Adventangebot für BonusCard-Besitzer
Pünktlich zur Vorweihnachtszeit wartet eine exklusive Advent-Aktion auf alle Krone BonusCard-Inhaber. Sichern Sie sich Ihre Tickets um -10 % vergünstigt sowie ein Glas Prosecco beim Kauf von GC-Lounge- & Panorama-Tickets.
Schloss Schönbrunn – Ehrenhof, Wien
24.09. bis 27.09. 2026
Tickets verschenken & Vorteile sichern
Arena Tickets – 10%
Panorama Tickets- 10% inkl. ein Glas Prosecco
GC Lounge Tickets – 10% inkl. ein Glas Prosecco
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.