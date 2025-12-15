Wien begrüßt 2026 erneut das Reitsport-Highlight

Ein Event für die ganze Familie

Die zweite Ausgabe in Schönbrunn versteht sich zudem als vielseitiges Erlebnis für Groß und Klein. Ein eigenes Kinder- und Familienprogramm – von der „Magic World“ mit Prof. Bombasti bis hin zu spannenden Parcours-Aktionen – sorgt dafür, dass auch die jüngsten Gäste auf ihre Kosten kommen. Familienfreundliche Bereiche, offene Zugänge und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm verbinden Tradition und Moderne und unterstreichen Wiens Rolle als einer der prestigeträchtigsten und spektakulärsten Tourstops der Serie. Ein Event, das weit über den Sport hinausstrahlt.