Die Chancen auf Tempo 30 in ganz Rust stehen gut

„Es schaut gut aus“

Die nächste Gemeinderatssitzung ist am 17. Dezember und laut Stagl „schaut es gut aus, dass es durchgeht.“ Er werde einen Antrag stellen, nachdem auch die ÖVP schon einen Antrag dafür eingereicht hat. Vizebürgermeister Georg Seiler (ÖVP): „Ja, wir sind dafür, wir waren nicht sicher, ob vom Bürgermeister noch ein Antrag kommen würde, deshalb haben wir einen gestellt.“ Man werde darin den Bürgermeister unterstützen. Dem Vernehmen nach ist auch die Bürgerliste „Forum Zukunft“ für das Tempolimit.

Land könnte B52 und L209 einbremsen

Gelten soll die Einschränkung auf den Gemeindestraßen außer dort, wo es Sonderregelungen gibt wie vor den Schulen und vor den Kindergärten. Damit sind aber auch die beiden meist befahrenen Straßen, die B52 nach Mörbisch und die L 209 nach Oggau ausgenommen, weil zu Bund oder Land gehörend. Stagl: „Die könnte man noch in Abstimmung mit dem Land einschließen. Aber das ist Landeskompetenz.“