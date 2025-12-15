Mit 39 Jahren! Billard-Queen wieder an Weltspitze

Fans feiern Perez für Seitenhieb gegen Red Bull
Die Kärntnerin Jasmin Ouschan lacht erstmals seit über 20 Jahren in der Weltrangliste von Platz eins. Bei der WM in Florida gibt’s kurz vorm „Runden“ die nächste Titelchance. Mit Bruder Albin steht sie davor noch gemeinsam am Tisch.
Weltmeisterin, Europameisterin – und seit einer Woche auch Nummer eins der Billard-Weltrangliste! Jasmin Ouschan ist mit 39 Jahren so stark drauf wie selten zuvor in ihrer Karriere.
