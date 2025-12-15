„Aktion scharf“ gegen Einfuhr illegaler Böller

Alle Jahre wieder ein ähnliches Schauspiel: Trotz Warnungen nutzen immer noch viele Österreicher die Grenznähe, um im benachbarten Ausland Feuerwerkskörper nicht nur günstig zu erwerben, sondern auch Böller einzuführen, die bei uns nicht erlaubt sind. Erst vor wenigen Tagen wurden bei einer Schwerpunktaktion der Polizei in Oberösterreich an der Grenze zu Tschechien mehrere Stück Pyrotechnik der nur in Ausnahmefällen erlaubten Klasse F3 sichergestellt. Nettoexplosivmasse der beschlagnahmten Artikel: 22,3 Kilogramm.