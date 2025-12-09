Vorarlbergs ÖAAB-Lehrer gegen Pflicht-Sommerschule

„Eine verpflichtende Sommerschule ist kein Ersatz für eine gute, durchgehende Förderung während des Schuljahres“, ist Vorarlbergs ÖAAB-Landesobfrau Barbara Röser überzeugt. Bereits heute würde in vielen Schulen am Limit gearbeitet. Die zusätzlichen Klassen und Standorte würden enorme personelle, organisatorische und räumliche Ressourcen erfordern — Ressourcen, die an anderen Stellen dringender gebraucht würden. Statt eines Zwangs plädieren die ÖAAB-Lehrer dafür, die bestehenden Förderangebote gezielt und flexibel auszubauen und Schulen mit ausreichend qualifiziertem Personal sowie pädagogischem Spielraum auszustatten.