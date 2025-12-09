Vorarlbergs ÖAAB-Lehrer gegen Pflicht-Sommerschule

Die Vorarlberger ÖAAB-Lehrer schließen sich der Kritik der Lehrer-Gewerkschaft an, die vor „gravierenden Problemen“ bei der geplanten Pflicht-Sommerschule für Kinder mit Deutschförderbedarf warnt. Gemäß einem aktuellen Entwurf sollen ab 2026 zahlreiche außerordentliche Schüler verpflichtend an der Sommerschule teilnehmen.
„Eine verpflichtende Sommerschule ist kein Ersatz für eine gute, durchgehende Förderung während des Schuljahres“, ist Vorarlbergs ÖAAB-Landesobfrau Barbara Röser überzeugt. Bereits heute würde in vielen Schulen am Limit gearbeitet. Die zusätzlichen Klassen und Standorte würden enorme personelle, organisatorische und räumliche Ressourcen erfordern — Ressourcen, die an anderen Stellen dringender gebraucht würden. Statt eines Zwangs plädieren die ÖAAB-Lehrer dafür, die bestehenden Förderangebote gezielt und flexibel auszubauen und Schulen mit ausreichend qualifiziertem Personal sowie pädagogischem Spielraum auszustatten.
„Bürokratisches Monster“
„Die forcierte Pflicht-Sommerschule droht zu einem bürokratischen Monster zu werden — mit massiven Belastungen für Lehrpersonen, Eltern und Schüler und fraglicher pädagogischer Wirksamkeit“, stellt Landesobfrau Barbara Röser klar. Wenn Förderbedarf besteh, müsste Unterstützung langfristig und nachhaltig gewährleistet werden. Keinesfalls dürfte man auf Zwang im Sommer setzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.