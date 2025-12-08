Warnmeldung: Schockanrufe von falschen Polizisten!

Dringende Ratschläge der Polizei

In Vorarlberg ist aktuell eine Häufung dieser Schockanrufe zu beobachten. Die Kriminalpolizei rät daher:

• Niemals Informationen über Wertgegenstände, Bargeld oder Bankguthaben bekanntgeben – die Polizei, das Gericht oder andere seriöse Unternehmen holen derartige Informationen nie telefonisch ein.

• Dubiose Anrufe sofort beenden bzw. konkret nach dem Namen des Beamten, seiner Dienststelle und der telefonischen Erreichbarkeit fragen.

• Rufen Sie Angehörige an, um nachzufragen, ob es wirklich einen Unfall gegeben hat.

• Informieren Sie Ihre Verwandten und Bekannten über diese Betrugsmasche.

• Rufen Sie die örtlich zuständige Polizei auf der Ihnen bekannten Rufnummer zurück.