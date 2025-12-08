Warnmeldung: Schockanrufe von falschen Polizisten!

Der Polizei Vorarlberg wurden am Montag vermehrt betrügerische Anrufe gemeldet. Die Täter setzen dabei ihre Opfer unter Schock – und nutzen diesen aus, um Geld und andere Wertsachen zu ergaunern.
Bei sogenannten Schockanrufen geben falsche Polizisten, Gerichtsbedienstete oder angebliche Staatsanwälte vor, dass Bekannte oder nahe Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätten und nun in Haft seien, weshalb eine Kaution notwendig wäre.
In weiterer Folge erkundigen sich die Täter hinterlistig nach vorhandenem Bargeld, Schmuck und Ähnlichem. Die Wertsachen sollen anschließend als „Kaution“ an einen vermeintlichen Gerichtsdiener, der die Opfer zu Hause aufsucht, übergeben werden.
Dringende Ratschläge der Polizei
In Vorarlberg ist aktuell eine Häufung dieser Schockanrufe zu beobachten. Die Kriminalpolizei rät daher:
• Niemals Informationen über Wertgegenstände, Bargeld oder Bankguthaben bekanntgeben – die Polizei, das Gericht oder andere seriöse Unternehmen holen derartige Informationen nie telefonisch ein.
• Dubiose Anrufe sofort beenden bzw. konkret nach dem Namen des Beamten, seiner Dienststelle und der telefonischen Erreichbarkeit fragen.
• Rufen Sie Angehörige an, um nachzufragen, ob es wirklich einen Unfall gegeben hat.
• Informieren Sie Ihre Verwandten und Bekannten über diese Betrugsmasche.
• Rufen Sie die örtlich zuständige Polizei auf der Ihnen bekannten Rufnummer zurück.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.