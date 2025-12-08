Vorteilswelt
Perfide Masche

Warnmeldung: Schockanrufe von falschen Polizisten!

Chronik
08.12.2025 17:26
In Vorarlberg gibt es derzeit eine erhöhte Anzahl von Schockanrufen.
In Vorarlberg gibt es derzeit eine erhöhte Anzahl von Schockanrufen.

Der Polizei Vorarlberg wurden am Montag vermehrt betrügerische Anrufe gemeldet. Die Täter setzen dabei ihre Opfer unter Schock – und nutzen diesen aus, um Geld und andere Wertsachen zu ergaunern.

Bei sogenannten Schockanrufen geben falsche Polizisten, Gerichtsbedienstete oder angebliche Staatsanwälte vor, dass Bekannte oder nahe Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätten und nun in Haft seien, weshalb eine Kaution notwendig wäre.

In weiterer Folge erkundigen sich die Täter hinterlistig nach vorhandenem Bargeld, Schmuck und Ähnlichem. Die Wertsachen sollen anschließend als „Kaution“ an einen vermeintlichen Gerichtsdiener, der die Opfer zu Hause aufsucht, übergeben werden.

Dringende Ratschläge der Polizei
In Vorarlberg ist aktuell eine Häufung dieser Schockanrufe zu beobachten. Die Kriminalpolizei rät daher:
• Niemals Informationen über Wertgegenstände, Bargeld oder Bankguthaben bekanntgeben – die Polizei, das Gericht oder andere seriöse Unternehmen holen derartige Informationen nie telefonisch ein.
• Dubiose Anrufe sofort beenden bzw. konkret nach dem Namen des Beamten, seiner Dienststelle und der telefonischen Erreichbarkeit fragen.
• Rufen Sie Angehörige an, um nachzufragen, ob es wirklich einen Unfall gegeben hat.
• Informieren Sie Ihre Verwandten und Bekannten über diese Betrugsmasche.
• Rufen Sie die örtlich zuständige Polizei auf der Ihnen bekannten Rufnummer zurück.

