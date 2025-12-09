Massenschlägerei vor Tankstelle in Vorarlberg

Am Montagabend ging es in der Vorarlberger Gemeinde Lustenau hoch her: Zwei rivalisierende Jugendgruppen trafen sich dort, um ihre Meinungsverschiedenheiten aus dem Weg zu räumen – dabei gab es dann am Ende auch Verletzte.
Am Montagabend gegen 23 Uhr verabredeten sich zwei Jugendgruppen zu einem Treffen auf einer Tankstelle in Lustenau, um dort ihre Zwistigkeiten zu bereinigen. Die Sache eskalierte allerdings: Rund 20 Personen standen sich gegenüber, es kam zu Schubsereien, dann flogen auch schon die Fäuste. Dabei wurden mindestens drei Personen leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.
Fahndung ausgerufen
Als die alarmierte Polizei vor Ort eintraf, traten die Beteiligten die Flucht an. Einige stiegen in ihre Autos und brausten in Richtung Hohenems davon. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Fahrzeuge angehalten werden. Von insgesamt 15 Personen wurden die Identitäten festgestellt. Sie werden unter anderem wegen des Verdachts auf Raufhandel an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.
Schon am Wochenende gab es Zoff
Es ist bereits die zweite Schlägerei innerhalb kurzer Zeit in Lustenau. Erst am Samstag kam es vor der Diskothek „Sender“ zu einer Schlägerei, auch da waren rund 20 Personen beteiligt, zwei davon wurden verletzt.
