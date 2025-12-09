Massenschlägerei vor Tankstelle in Vorarlberg

Am Montagabend gegen 23 Uhr verabredeten sich zwei Jugendgruppen zu einem Treffen auf einer Tankstelle in Lustenau, um dort ihre Zwistigkeiten zu bereinigen. Die Sache eskalierte allerdings: Rund 20 Personen standen sich gegenüber, es kam zu Schubsereien, dann flogen auch schon die Fäuste. Dabei wurden mindestens drei Personen leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.