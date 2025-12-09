Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schon wieder

Massenschlägerei vor Tankstelle in Vorarlberg

Vorarlberg
09.12.2025 12:35
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Am Montagabend ging es in der Vorarlberger Gemeinde Lustenau hoch her: Zwei rivalisierende Jugendgruppen trafen sich dort, um ihre Meinungsverschiedenheiten aus dem Weg zu räumen – dabei gab es dann am Ende auch Verletzte. 

0 Kommentare

Am Montagabend gegen 23 Uhr verabredeten sich zwei Jugendgruppen zu einem Treffen auf einer Tankstelle in Lustenau, um dort ihre Zwistigkeiten zu bereinigen. Die Sache eskalierte allerdings: Rund 20 Personen standen sich gegenüber, es kam zu Schubsereien, dann flogen auch schon die Fäuste. Dabei wurden mindestens drei Personen leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Fahndung ausgerufen
Als die alarmierte Polizei vor Ort eintraf, traten die Beteiligten die Flucht an. Einige stiegen in ihre Autos und brausten in Richtung Hohenems davon. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Fahrzeuge angehalten werden. Von insgesamt 15 Personen wurden die Identitäten festgestellt. Sie werden unter anderem wegen des Verdachts auf Raufhandel an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.

Lesen Sie auch:
Vor Nachtlokal
Massenschlägerei endet mit Pfefferspray
07.12.2025

Schon am Wochenende gab es Zoff
Es ist bereits die zweite Schlägerei innerhalb kurzer Zeit in Lustenau. Erst am Samstag kam es vor der Diskothek „Sender“ zu einer Schlägerei, auch da waren rund 20 Personen beteiligt, zwei davon wurden verletzt.

 

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
6° / 9°
Symbol wolkig
Bludenz
4° / 12°
Symbol wolkig
Dornbirn
4° / 9°
Symbol wolkig
Feldkirch
4° / 11°
Symbol wolkig

krone.tv

Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
134.943 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
127.562 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
108.670 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Mehr Vorarlberg
Schon wieder
Massenschlägerei vor Tankstelle in Vorarlberg
„Gravierende Probleme“
Vorarlbergs ÖAAB-Lehrer gegen Pflicht-Sommerschule
Schwer verletzt
Fußgängerin (40) auf Schutzweg von Pkw erfasst
Nach 3:0 gegen WSG
Altach ist wieder im Rennen um die Meistergruppe
Neues Konzept
Ein Weihnachtsmarkt im Zeichen der Nachhaltigkeit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf