Altachs Frauen brauchen ein neues Trainerteam

Der Skandal um einen ehemaligen Funktionär, der unter anderem in den Duschen und Kabinen der Altach-Damen heimlich Videos aufgenommen haben soll, – es gilt die Unschuldsvermutung – hat in den vergangenen Woche für jede Menge Wirbel gesorgt. Umso erstaunlicher, dass sich das Team trotz aller Störgeräusche so glänzend schlug und nach 14 Runden mit sieben Siegen, vier Remis und nur drei Niederlagen als Tabellendritter der Admiral Frauen Bundesliga überwintert.