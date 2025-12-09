Vorteilswelt
Trotz Rang drei

Altachs Frauen brauchen ein neues Trainerteam

Vorarlberg
09.12.2025 14:27
Markus Spiegel (l.) und Jakob Jakob (r.) verlassen die Altach-Frauen.
Markus Spiegel (l.) und Jakob Jakob (r.) verlassen die Altach-Frauen.(Bild: SCRA)

Sportlich gesehen läuft es für Altachs Damen hervorragend. Hinter Tabellenführer Austria Wien und Serienmeister St. Pölten überwintern die Rheindörflerinnen in der Tabelle auf Rang drei. Abseits des Rasens haben die Vorarlbergerinnen aber mit einer neuen Baustelle zu „kämpfen“.

Der Skandal um einen ehemaligen Funktionär, der unter anderem in den Duschen und Kabinen der Altach-Damen heimlich Videos aufgenommen haben soll, – es gilt die Unschuldsvermutung – hat in den vergangenen Woche für jede Menge Wirbel gesorgt. Umso erstaunlicher, dass sich das Team trotz aller Störgeräusche so glänzend schlug und nach 14 Runden mit sieben Siegen, vier Remis und nur drei Niederlagen als Tabellendritter der Admiral Frauen Bundesliga überwintert.

Strukturelle und sportliche Neuausrichtung
Umso überraschender kam am Dienstag die Nachricht, dass Trainer Markus Spiegel und sein Assistent Jakob Jakob die Rheindörflerinnen mit sofortiger Wirkung in gegenseitigem Einvernehmen verlassen. „Die Entscheidung ist das Ergebnis einer strukturellen und sportlichen Neuausrichtung, die wir zur Winterpause vornehmen“, erklärte Philipp Netzer, Sportdirektor der Herren und bedankte sich bei dem Duo. Der Verein betont auch ausdrücklich, dass diese Entscheidung in keinem Zusammenhang mit den Ermittlungen um den Ex-Funktionär steht.

Mehrere Kandidaten im Rennen
Wer nun im Frühjahr auf der Trainerbank sitzt, um mit den Damen den erhofften Platz in der Meistergruppe der Top-4 zu fixieren, ist noch offen. Es soll laut „Krone“-Informationen mehrere Kandidaten geben, der Verein möchte noch diese Woche eine Entscheidung treffen.

Vorarlberg
