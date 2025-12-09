Vorteilswelt
„Zittern und Rütteln“

Leichtes Erdbeben in Vorarlberg

Vorarlberg
09.12.2025 17:50
In der Gemeinde Rankweil war das Beben spürbar.
In der Gemeinde Rankweil war das Beben spürbar.(Bild: Marktgemeinde Rankweil/ Bernd Oswald)

Im westlichsten Bundesland Österreich bebte am Dienstagnachmittag die Erde. Das Beben erreichte eine Magnitude von 2,5 – Schäden wurden bisher glücklicherweise keine gemeldet. 

0 Kommentare

Ein leichtes Erdbeben hat sich am Dienstagnachmittag etwa fünf Kilometer östlich von Rankweil im Bezirk Feldkirch ereignet. Die Erdstöße wurden um 16.11 Uhr registriert und erreichten eine Magnitude von 2,5, berichtete der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria) in einer Aussendung.

In Rankweil und dem Nachbarort Göfis wurden „ein Zittern und leichtes Rütteln wahrgenommen“, wurde mitgeteilt. Schäden an Gebäuden seien bei dieser Stärke nicht zu erwarten. Die Sache ging also zum Glück glimpflich aus. 

 

