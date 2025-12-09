Leichtes Erdbeben in Vorarlberg

Ex-Slalom-Ass ist in St. Moritz der Hahn im Korb
In offizieller Mission
Im westlichsten Bundesland Österreich bebte am Dienstagnachmittag die Erde. Das Beben erreichte eine Magnitude von 2,5 – Schäden wurden bisher glücklicherweise keine gemeldet.
Ein leichtes Erdbeben hat sich am Dienstagnachmittag etwa fünf Kilometer östlich von Rankweil im Bezirk Feldkirch ereignet. Die Erdstöße wurden um 16.11 Uhr registriert und erreichten eine Magnitude von 2,5, berichtete der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria) in einer Aussendung.
In Rankweil und dem Nachbarort Göfis wurden „ein Zittern und leichtes Rütteln wahrgenommen“, wurde mitgeteilt. Schäden an Gebäuden seien bei dieser Stärke nicht zu erwarten. Die Sache ging also zum Glück glimpflich aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.