Leichtes Erdbeben in Vorarlberg

Ein leichtes Erdbeben hat sich am Dienstagnachmittag etwa fünf Kilometer östlich von Rankweil im Bezirk Feldkirch ereignet. Die Erdstöße wurden um 16.11 Uhr registriert und erreichten eine Magnitude von 2,5, berichtete der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria) in einer Aussendung.