Stadttunnel verschlingt Millionen an Rechtskosten

Einwallner: „Salami-Taktik“

In Anbetracht der veröffentlichten Auftragsvergaben und Kostenaufstellungen entstehe „wiedermal der Eindruck der Salami-Taktik“, um die reale Dimension des Tunnelprojektes zu verschleiern, kritisiert Einwallner weiter. Er wollte wissen, wie viel Geld bis jetzt tatsächlich in den Bereich rechtliche Dienstleitung geflossen ist. Christof Bitschi hat die Anfrage nun beantwortet: Insgesamt flossen rund 2,1 Millionen Euro in diesen Bereich, konkret: an vier Rechtsanwaltskanzleien, drei davon sind in Wien ansässig.