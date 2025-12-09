Stadt Feldkirch beschließt Sparbudget für 2026

Der Budgetvoranschlag der Stadt Feldkirch sieht Erträge von 124,7 Millionen Euro und Aufwendungen von 133,9 Millionen Euro im Ergebnishaushalt vor. Damit ergibt sich ein Minus von 9,2 Millionen Euro. Die Finanzplanung für das kommende Jahr wird am Dienstagabend in der Stadtvertretungssitzung beschlossen und enthält bereits erste Maßnahmen aus dem laufenden Haushaltskonsolidierungsprozess.