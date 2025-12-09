E-Bikerin schaltete versehentlich das Licht aus

„Budgetvoranschlag zeigt dramatische Schieflage“
Zu einem Unfall mit zwei Verletzten kam es am Montagabend in Vorarlberg: Auf einem völlig unbeleuchteten Weg kollidierten ein Fußgänger und eine E-Bikerin.
Am Montagabend um 20.40 Uhr ereignete sich in Lustenau ein Crash. Ein 69-jähriger Mann war zu Fuß auf dem unbeleuchteten Glaserweg unterwegs, als er von einer 82-jährigen E-Bike-Fahrerin angefahren wurde.
Die Frau wollte nach eigenen Angaben nur den Gang wechseln, schaltete jedoch versehentlich das Licht aus und kollidierte dann mit dem Fußgänger. Beide wurden unbestimmten Grades verletzt und mussten in das Krankenhaus Dornbirn gebracht werden.
