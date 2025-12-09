Altach ist wieder im Rennen um die Meistergruppe

Das 3:0 der Altacher im Innsbrucker Tivoli war der höchste Auswärtssieg der Vorarlberg seit Mai 2022, als man im denkwürdigen Abstiegskampf die Admira in der Vorschlussrunde mit demselben Ergebnis besiegte. Damit haben die Rheindörfler schon 21 Punkte gesammelt, mehr als je zuvor vor der Winterpause seit Einführung der Punkteteilung 2018. Damit keimt wieder Hoffnung auf, in den letzten sechs Runden doch noch den Einzug in die Top-Sechs und damit erstmals in die Meistergruppe zu schaffen.