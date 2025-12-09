Altach ist wieder im Rennen um die Meistergruppe

Nach dem 3:0 in Innsbruck dürfen sich die Altacher wieder vorsichtig optimistisch in die obere Tabellenregion orientieren. Patrick Greil ist auf bestem Weg, Rekordschütze Hannes Aigner abzulösen, bei Ousmane Diawara platzte hoffentlich der Knoten.
Das 3:0 der Altacher im Innsbrucker Tivoli war der höchste Auswärtssieg der Vorarlberg seit Mai 2022, als man im denkwürdigen Abstiegskampf die Admira in der Vorschlussrunde mit demselben Ergebnis besiegte. Damit haben die Rheindörfler schon 21 Punkte gesammelt, mehr als je zuvor vor der Winterpause seit Einführung der Punkteteilung 2018. Damit keimt wieder Hoffnung auf, in den letzten sechs Runden doch noch den Einzug in die Top-Sechs und damit erstmals in die Meistergruppe zu schaffen.
Aber keiner spricht davon. „Wir bleiben demütig, denken nicht in langfristigen Zielen“, sagt Patrick Greil. Der im Sommer geholte Offensivspieler ist drauf und dran, den Saisonrekord von Hannes Aigner – zwölf Treffer im Spieljahr 2014/15 – zu brechen. Greil hat zur Halbzeit schon sieben Tore erzielt. Aber: „Ich höre aus Respekt vor Aigner nach elf geschossenen Toren auf“, scherzte der 29-Jährige.
Lange musste man warten, bis Ousmane Diawara endlich wieder getroffen hat. In Tirol gleich zweimal – zum ersten Mal seit seiner Verpflichtung in Altach. Sein Sturmkollege Marlon Mustapha traf wieder nicht. Zumindest nicht ins Tor. Beim Stand von 2:0 setzte er einen Kopfball an die Querlatte: „Kein Problem“, meinte der 24-Jährige, „solange ich der Mannschaft mit Assists helfen kann, ist alles gut.“
Rekordserie verhindert
Weniger gut lief es für die WSG Tirol. Mit dem 0:3 vergaben die Tiroler die Chance auf die Rekordserie von sieben Partien ohne Niederlage. Deren Kapitän Valentino Müller hielt sich an Benedikt Zechs Vorschlag, er müsse nicht sein ganzes Können auspacken. „Vale“ vergab zwei Riesenchancen.
