Ex-Slalom-Ass ist in St. Moritz der Hahn im Korb

Gerade mal zwei Stunden Fahrt liegen zwischen Vorarlberg und St. Moritz. Kein Wunder, dass der Weltcupauftakt der Speed-Damen diese Woche für die Ländle-Girls fast zu einem Heimrennen wird. Nicht weniger als sieben VSV-Athletinnen, sind am Mittwoch im Engadin im ersten Abfahrtstraining am Start. Aber auch ein Ländle-Herr, spielt im Schweizer Nobelskiort dieser Tage eine wichtige Rolle.