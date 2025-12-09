Vorteilswelt
In offizieller Mission

Ex-Slalom-Ass ist in St. Moritz der Hahn im Korb

Vorarlberg
09.12.2025 17:55
Pierre Egger war bei sieben Weltcupslaloms am Start,
Pierre Egger war bei sieben Weltcupslaloms am Start,

Gerade mal zwei Stunden Fahrt liegen zwischen Vorarlberg und St. Moritz. Kein Wunder, dass der Weltcupauftakt der Speed-Damen diese Woche für die Ländle-Girls fast zu einem Heimrennen wird. Nicht weniger als sieben VSV-Athletinnen, sind am Mittwoch im Engadin im ersten Abfahrtstraining am Start. Aber auch ein Ländle-Herr, spielt im Schweizer Nobelskiort dieser Tage eine wichtige Rolle.

Mit Ariane Rädler, Nina Ortlieb, Magdalena Egger, Emily Schöpf und Victoria Olivier sind in den kommenden Tagen beim Speed-Auftakt in St. Moritz fünf Ländle-Damen am Start. Zudem werden auch Leonie Zegg und Vanessa Nußbaumer am Mittwoch und Donnerstag die Abfahrtstrainings bestreiten, da sie nächste Woche im Engadin im Europacup-Einsatz sind.

Kitzbühel 2002 war sein Highlight
Im Nobelskiort ist aber auch ein Ländle-Herr in offizieller Mission dabei: Der Frastanzer Pierre Egger, der zu Beginn des Jahrtausends selbst sieben Weltcupslaloms bestritt, mit Rang 22 in Kitzbühel 2002 als Highlight, hat die Rolle des Technischen Delegierten des Internationalen Skiverbands FIS über.

Pierre Egger ist in St. Moritz als Technischer Delegierter der FIS vor Ort – bei Topbedingungen.
Pierre Egger ist in St. Moritz als Technischer Delegierter der FIS vor Ort – bei Topbedingungen.

Premiere 2022 am Kronplatz
„Das ist mein zweiter Einsatz in dieser Funktion im Weltcup nach Kronplatz 2022“, verrät der 47-Jährige, der als „TD“ Teil der Rennjury ist und unter anderem darauf achtet, dass die Bewerbe den FIS-Regeln entsprechend ablaufen, die Sicherheit gewährleistet ist und über Disqualifikationen mitentscheidet. „Das passt im Dezember bei mir grad gut rein“, sagt Egger, der ansonsten als Stützpunkttrainer des Skiclub Montafons engagiert ist.

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Vorarlberg
