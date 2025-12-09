„Budgetvoranschlag zeigt dramatische Schieflage“

„Hoffen und Warten ist kein Finanzplan“

Für Gamon ist offensichtlich, dass die Landesregierung weiterhin daraufsetzt, dass ein wirtschaftlicher Aufschwung das Budget „von selbst“ saniere: Erschreckenderweise tue der Landeshauptmann aber genau das. „Vorarlberg braucht aber ganz dringend strukturelle Reformen – in der Verwaltung, in der Förderlandschaft, bei Doppelgleisigkeiten“, fordert Gamon. Die Landesregierung sei nach über einem Jahr im Amt offenbar in ihrer ganz eigenen Realität unterwegs und blendet die düstere Stimmung in Vorarlbergs Industrie und Wirtschaft völlig aus.