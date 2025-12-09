Ein Weihnachtsmarkt im Zeichen der Nachhaltigkeit

Vielfältiges Angebot

Es sei auch nicht schwer gewesen, entsprechende Produzenten und Unternehmer in Vorarlberg und Umgebung zu finden, die nach den Regeln der Nachhaltigkeit arbeiten. „Diese Menschen möchten wir vor den Vorhang holen und unterstützen“, betont Freude. Möglich wurde dies auch durch die gute Vernetzung der „pure“-Verantwortlichen, etwa mit dem „Talente Verein Vorarlberg“ oder der Initiative „ghörig feschta“. Auf dieser Grundlage konnte ein vielfältiges und nachhaltiges Angebot zusammengestellt werden: Pflanzlich basierte Speisen und Getränke, möglichst unverpackte und regionale Produkte sowie kreative, handgemachte und fair produzierte Geschenke gibt es für die Besucher zu verkosten und zu entdecken. „Ich denke, dass jeder etwas findet und sich wohlfühlen wird“, ist Freude überzeugt. Das Event soll – so hoffen die Veranstalter – auch zahlreiche Interessierte anlocken, die nicht vegan leben und gleichzeitig Impulse setzen, die zeigen, dass nachhaltig zu leben nicht kompliziert sein muss.