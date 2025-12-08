Enttäuschung bei Simon Pfeffer nach Halbfinal-Aus

Der als Nummer eins gesetzte Simon Pfeffer scheiterte in vier Sätzen an Liu Zhenlong. „Wenn man als Nummer eins im Halbfinale ausscheidet, überwiegt die Enttäuschung. Ich habe mich bei der Niederlage nicht gut gefühlt. Vor eigenem Publikum wollte ich um einiges mehr zeigen“, meinte der Rechtshänder nach dem Ausscheiden. Die beiden anderen VTTV-Teilnehmer Daniel Schwärzler und Maya Dünser waren schon in der Vorrunde ausgeschieden, für beide setzte es jeweils drei Niederlagen.