Enttäuschung bei Simon Pfeffer nach Halbfinal-Aus

Endstation Semifinale! Für Simon Pfeffer, den Wiener, der für den UTTC Kennelbach spielt, endete das Tischtennis Austrian Top-12 um eine Runde zu früh. Zufrieden zeigten sich dagegen die Veranstalter vom TTC Rankweil.
Der als Nummer eins gesetzte Simon Pfeffer scheiterte in vier Sätzen an Liu Zhenlong. „Wenn man als Nummer eins im Halbfinale ausscheidet, überwiegt die Enttäuschung. Ich habe mich bei der Niederlage nicht gut gefühlt. Vor eigenem Publikum wollte ich um einiges mehr zeigen“, meinte der Rechtshänder nach dem Ausscheiden. Die beiden anderen VTTV-Teilnehmer Daniel Schwärzler und Maya Dünser waren schon in der Vorrunde ausgeschieden, für beide setzte es jeweils drei Niederlagen.
Für den ausrichtenden TTC Rankweil war das Austrian Top-12 durchaus ein Erfolg. „Dank einiger Sponsoren und Gönner steigen wir positiv aus dem Turnier aus“, sagt Obmann Christoph Entner. Der auch noch einen Zusatznutzen herausholen konnte. Die nagelneuen Tischtennis-Tische, die für das Top-Turnier in Rankweil zur Verfügung gestellt wurden, konnte der rührige Klub zu einem Okkasionspreis erwerben: „Das ist für den Trainings- und Turnierbetrieb unseres Klubs eine tolle Bereicherung“, freute sich Entner über den Ankauf.
