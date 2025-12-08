E-Biker (86) nach Kollision mit Fußgänger verletzt

Gegen 12.15 Uhr spazierten ein 60-Jähriger sowie eine 36-jährige Frau die Dammstraße entlang. Plötzlich hörten sie das Klingeln eines Fahrrades, also traten sie zur Seite. Betätigt hatte die Klingel eine 60-jährige E-Bikerin, welche in weiterer Folge problemlos an den beiden Fußgängern vorbeifuhr. Ihr 86-jähriger Begleiter, der unmittelbar hinter der Frau fuhr, touchierte jedoch den 60-jährigen Passanten und kam zu Sturz.