E-Biker (86) nach Kollision mit Fußgänger verletzt

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmittag in Schwarzach (Vorarlberg) zugetragen. Ein 86-jähriger E-Biker zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu.
Gegen 12.15 Uhr spazierten ein 60-Jähriger sowie eine 36-jährige Frau die Dammstraße entlang. Plötzlich hörten sie das Klingeln eines Fahrrades, also traten sie zur Seite. Betätigt hatte die Klingel eine 60-jährige E-Bikerin, welche in weiterer Folge problemlos an den beiden Fußgängern vorbeifuhr. Ihr 86-jähriger Begleiter, der unmittelbar hinter der Frau fuhr, touchierte jedoch den 60-jährigen Passanten und kam zu Sturz.
Verletzt, aber ansprechbar
Beim Aufprall zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu, blieb aber ansprechbar. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Mann zur weiteren Behandlung mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.
