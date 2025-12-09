Neues Konzept für psychiatrische Versorgung

Spitäler und niedergelassener Bereich sollen in der psychiatrischen Versorgung in Vorarlberg künftig stärker zusammenarbeiten. „Das umfasst aufsuchende Angebote, also die Betreuung Betroffener zu Hause statt im Spital, und eine rund um die Uhr erreichbare Krisenhotline“, erklärte Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) am Dienstag bei der Vorstellung Strategie. Der sogenannte Trialog – die Einbeziehung von Fachleuten, Angehörigen und Betroffenen – sei bereits bisher in Projekten zur Anwendung gekommen, in der neuen Psychiatrie- und Suchtstrategie sei er aber erstmals strukturell festgehalten, ergänzte Abteilungsvorständin Alexandra Kargl.