Fußgängerin (40) auf Schutzweg von Pkw erfasst

Walgaustraße für rund zwei Stunden gesperrt

Die L50 war während der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten für rund zwei Stunden in beide Fahrrichtungen gesperrt. Die Feuerwehr Röthis war mit 22 Kräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz. Aus Rankweil und Götzis war die Polizei mit vier Beamten und zwei Fahrzeugen vor Ort, dazu die Rettung und der Notarzt mit je einem Auto.