Fußgängerin (40) auf Schutzweg von Pkw erfasst

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 19 Uhr in der Walgaustraße (L50) in Röthis. Ein 47-jähriger Pkw-Lenker, der von Sulz in Richtung Klaus unterwegs war, erfasste auf dem Schutzweg eine 40-jährige Fußgängerin.
Die Frau wurde zunächst auf die Motorhaube geschleudert, dann blieb sie etwa fünf Meter vom Fahrzeug verletzt auf dem Asphalt liegen. Noch vor Ort wurde sie vom Notarzt erstversorgt und anschließend mit der Rettung ins Landeskrankenhaus nach Feldkirch gebracht.
Walgaustraße für rund zwei Stunden gesperrt
Die L50 war während der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten für rund zwei Stunden in beide Fahrrichtungen gesperrt. Die Feuerwehr Röthis war mit 22 Kräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz. Aus Rankweil und Götzis war die Polizei mit vier Beamten und zwei Fahrzeugen vor Ort, dazu die Rettung und der Notarzt mit je einem Auto.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.