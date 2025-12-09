Vermeintliches Gspusi flüchtet vor Messermann

Ex-Freund hielt Springmesser in der Hand

Angeklagt ist der 32-Jährige wegen eines dramatischen Vorfalls am 19. November in der Wohnung der Ex-Freundin in Nüziders. Trotz eines verhängten Annäherungsverbotes hatte die Frau wieder mit dem Gewalttäter angebandelt und ihn in ihrer Wohnung übernachten lassen. Wieder kommt es zum Streit, worauf die Slowakin den Angeklagten endgültig aus der Wohnung schmeißt. „Wenn ich von der Schicht komme, bist du weg“, forderte sie damals. Doch als die Frau gegen 22 Uhr mit einem Arbeitskollegen nach Hause kommt, entdeckt sie den in einer Nische lauernden Ex-Freund mit einem geöffneten Springmesser in der Hand.