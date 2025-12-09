Vorteilswelt
„Außerordentlich mild“

Warmwetter in Bergen: Skigebiete bangen um Schnee

Österreich
09.12.2025 11:02
Weit im Plusbereich bewegen sich die Temperaturen in den kommenden Tagen – auch auf den Bergen. ...
Weit im Plusbereich bewegen sich die Temperaturen in den kommenden Tagen – auch auf den Bergen. Das macht vor allem den Skigebieten Sorgen.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Über die aktuell vorherrschenden Temperaturen kann sich derzeit nicht jeder freuen. Bis zu stellenweise 16 Grad werden in den kommenden Tagen erreicht. Viel zu warm für die Jahreszeit, und auch die Skigebiete, die jetzt um ihren Schnee bangen müssen ...

Bereits am heutigen Dienstag klettert die Thermometermarke gebietsweise und je nach Sonne bzw. Nebel auf bis zu 15 Grad (!) – zur Erinnerung, wir schreiben bald Mitte Dezember.

Und ein Blick auf die Berge verheißt ebenfalls nichts Gutes. Auch dort wird es „außerordentlich mild“, berichtet Geosphere Austria. „In 2000 Metern hat es tagsüber um plus 7 Grad“, so die Prognose. Keine guten Wetterbedingungen für die Skigebiete und die Pisten ...

„5 Grad am Arlberg“
Der Hochdruckeinfluss hat Österreich auch am Mittwoch weiter fest im Griff. Die Temperaturen steigen noch einmal. Je nach Nebel, Sonnenschein und Höhenlage erreichen sie 7 bis 16 Grad, so die Prognose. Mild wird es einmal mehr in den Bergen. „In 2000 Metern liegt die Mittagstemperatur zwischen 5 Grad am Arlberg und 9 Grad am Schneeberg.“ 

Österreich
Symbol leichter Regen
5° / 9°
4 km/h
00:30 h
55 %
Symbol bedeckt
6° / 8°
5 km/h
01:06 h
25 %
Symbol Nebel
4° / 8°
3 km/h
02:48 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
4° / 11°
7 km/h
03:05 h
< 5 %
Symbol bedeckt
3° / 5°
3 km/h
00:01 h
< 5 %
Symbol Nebel
3° / 4°
4 km/h
00:00 h
20 %
Symbol bedeckt
2° / 8°
9 km/h
00:34 h
45 %
Symbol Nebel
2° / 5°
5 km/h
00:05 h
< 5 %
Symbol Nebel
2° / 3°
13 km/h
00:33 h
< 5 %
Symbol bedeckt
2° / 3°
6 km/h
00:20 h
< 5 %
Wien
Symbol leichter Regen
3° / 11°
17 km/h
00:26 h
60 %
Symbol wolkig
7° / 10°
4 km/h
04:17 h
20 %
Symbol wolkig
4° / 8°
15 km/h
04:19 h
< 5 %
Symbol einzelne Regenschauer
3° / 9°
11 km/h
03:16 h
15 %
Symbol Nebel
2° / 4°
6 km/h
00:11 h
< 5 %
Symbol Nebel
1° / 3°
7 km/h
00:01 h
20 %
Symbol bedeckt
1° / 6°
15 km/h
01:14 h
50 %
Symbol Nebel
-0° / 4°
7 km/h
00:23 h
< 5 %
Symbol Nebel
0° / 2°
11 km/h
00:02 h
< 5 %
Symbol bedeckt
-0° / 2°
8 km/h
00:51 h
< 5 %
St. Pölten
Symbol Regen
4° / 8°
5 km/h
00:12 h
60 %
Symbol stark bewölkt
5° / 8°
6 km/h
02:06 h
15 %
Symbol stark bewölkt
3° / 6°
3 km/h
02:17 h
< 5 %
Symbol wolkig
1° / 11°
6 km/h
05:02 h
< 5 %
Symbol Nebel
2° / 4°
5 km/h
00:16 h
< 5 %
Symbol Nebel
2° / 4°
6 km/h
00:03 h
15 %
Symbol stark bewölkt
1° / 8°
7 km/h
02:01 h
45 %
Symbol Nebel
-0° / 6°
7 km/h
00:28 h
< 5 %
Symbol Nebel
1° / 3°
19 km/h
00:34 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
1° / 3°
8 km/h
01:04 h
< 5 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
6° / 9°
2 km/h
00:33 h
65 %
Symbol stark bewölkt
7° / 10°
3 km/h
03:15 h
20 %
Symbol wolkig
3° / 6°
4 km/h
03:45 h
10 %
Symbol einzelne Regenschauer
2° / 7°
2 km/h
02:10 h
20 %
Symbol stark bewölkt
1° / 5°
4 km/h
01:41 h
< 5 %
Symbol Nebel
1° / 3°
3 km/h
00:40 h
25 %
Symbol bedeckt
0° / 6°
5 km/h
00:53 h
40 %
Symbol bedeckt
0° / 5°
4 km/h
01:52 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 3°
6 km/h
02:18 h
< 5 %
Symbol bedeckt
-1° / 1°
5 km/h
00:55 h
< 5 %
Linz
Symbol bedeckt
3° / 10°
3 km/h
00:34 h
50 %
Symbol wolkig
1° / 10°
3 km/h
04:03 h
< 5 %
Symbol wolkig
1° / 11°
4 km/h
05:48 h
< 5 %
Symbol heiter
0° / 11°
4 km/h
07:00 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-0° / 8°
4 km/h
02:36 h
< 5 %
Symbol wolkig
-1° / 4°
3 km/h
03:52 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 7°
3 km/h
03:30 h
30 %
Symbol wolkig
-2° / 7°
3 km/h
05:47 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 2°
3 km/h
01:47 h
< 5 %
Symbol wolkig
-1° / 2°
4 km/h
04:27 h
< 5 %
Graz
Symbol stark bewölkt
3° / 8°
4 km/h
03:55 h
50 %
Symbol wolkig
1° / 6°
4 km/h
03:53 h
< 5 %
Symbol wolkig
-1° / 5°
3 km/h
05:17 h
< 5 %
Symbol wolkig
-1° / 5°
4 km/h
05:13 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 4°
3 km/h
02:41 h
< 5 %
Symbol wolkig
-2° / 3°
3 km/h
04:49 h
< 5 %
Symbol wolkig
-2° / 6°
4 km/h
06:20 h
25 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 6°
4 km/h
03:13 h
< 5 %
Symbol wolkig
-3° / 5°
4 km/h
04:57 h
< 5 %
Symbol heiter
-3° / 3°
3 km/h
07:14 h
< 5 %
Klagenfurt
Symbol bedeckt
5° / 10°
13 km/h
00:00 h
60 %
Symbol wolkig
5° / 12°
8 km/h
06:08 h
< 5 %
Symbol heiter
1° / 10°
8 km/h
07:16 h
10 %
Symbol stark bewölkt
2° / 9°
7 km/h
02:43 h
20 %
Symbol stark bewölkt
-0° / 6°
7 km/h
02:26 h
< 5 %
Symbol wolkig
-1° / 5°
7 km/h
05:04 h
20 %
Symbol wolkig
-0° / 7°
7 km/h
04:53 h
35 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 6°
8 km/h
03:02 h
< 5 %
Symbol bedeckt
-2° / 4°
6 km/h
01:34 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 3°
6 km/h
02:04 h
< 5 %
Salzburg
Symbol Regen
3° / 9°
5 km/h
00:02 h
65 %
Symbol Nebel
3° / 9°
8 km/h
05:50 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-0° / 9°
3 km/h
08:16 h
15 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 8°
5 km/h
02:20 h
25 %
Symbol wolkig
-1° / 8°
4 km/h
04:02 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-2° / 7°
3 km/h
08:07 h
15 %
Symbol heiter
-2° / 9°
2 km/h
07:14 h
20 %
Symbol wolkig
-3° / 9°
5 km/h
05:03 h
< 5 %
Symbol wolkig
-3° / 8°
6 km/h
03:21 h
< 5 %
Symbol wolkig
-4° / 7°
3 km/h
04:26 h
< 5 %
Innsbruck
Symbol leichter Regen
6° / 11°
23 km/h
00:07 h
60 %
Symbol wolkig
6° / 10°
7 km/h
04:22 h
< 5 %
Symbol heiter
4° / 9°
7 km/h
07:28 h
35 %
Symbol stark bewölkt
4° / 8°
5 km/h
01:34 h
45 %
Symbol wolkig
3° / 7°
5 km/h
04:09 h
15 %
Symbol wolkig
1° / 6°
5 km/h
05:10 h
25 %
Symbol heiter
1° / 6°
6 km/h
07:37 h
15 %
Symbol wolkig
1° / 6°
6 km/h
05:33 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
1° / 5°
4 km/h
03:25 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
0° / 5°
4 km/h
03:32 h
< 5 %
Bregenz
Wetterdaten:

Die Höchsttemperaturen am Donnerstag kommen zwar nicht an jene der vergangenen Tage heran. 12 Grad werden aber als Temperaturmaxima möglich sein. Das warme Wetter in den Bergen knabbert munter weiter an der Schneedecke und treibt den Verantwortlichen in so manchem Skigebiet die Sorgenfalten ins Gesicht.

Noch kein Ende in Sicht
Einmal mehr ist am Freitag Hochdruckeinfluss wetterbestimmend, zudem spielt auch eine südwestliche Höhenströmung mit, weshalb es besonders in der Höhe sehr mild wird. Die Tageshöchsttemperaturen schwanken zwischen 3 und 14 Grad, in sonnigen mittleren Höhenlagen „ist es am wärmsten“, so Geosphere Austria.

Arlberg
SkigebietSchnee
