Warmwetter in Bergen: Skigebiete bangen um Schnee

Über die aktuell vorherrschenden Temperaturen kann sich derzeit nicht jeder freuen. Bis zu stellenweise 16 Grad werden in den kommenden Tagen erreicht. Viel zu warm für die Jahreszeit, und auch die Skigebiete, die jetzt um ihren Schnee bangen müssen ...
Bereits am heutigen Dienstag klettert die Thermometermarke gebietsweise und je nach Sonne bzw. Nebel auf bis zu 15 Grad (!) – zur Erinnerung, wir schreiben bald Mitte Dezember.
Und ein Blick auf die Berge verheißt ebenfalls nichts Gutes. Auch dort wird es „außerordentlich mild“, berichtet Geosphere Austria. „In 2000 Metern hat es tagsüber um plus 7 Grad“, so die Prognose. Keine guten Wetterbedingungen für die Skigebiete und die Pisten ...
„5 Grad am Arlberg“
Der Hochdruckeinfluss hat Österreich auch am Mittwoch weiter fest im Griff. Die Temperaturen steigen noch einmal. Je nach Nebel, Sonnenschein und Höhenlage erreichen sie 7 bis 16 Grad, so die Prognose. Mild wird es einmal mehr in den Bergen. „In 2000 Metern liegt die Mittagstemperatur zwischen 5 Grad am Arlberg und 9 Grad am Schneeberg.“
Die Höchsttemperaturen am Donnerstag kommen zwar nicht an jene der vergangenen Tage heran. 12 Grad werden aber als Temperaturmaxima möglich sein. Das warme Wetter in den Bergen knabbert munter weiter an der Schneedecke und treibt den Verantwortlichen in so manchem Skigebiet die Sorgenfalten ins Gesicht.
Noch kein Ende in Sicht
Einmal mehr ist am Freitag Hochdruckeinfluss wetterbestimmend, zudem spielt auch eine südwestliche Höhenströmung mit, weshalb es besonders in der Höhe sehr mild wird. Die Tageshöchsttemperaturen schwanken zwischen 3 und 14 Grad, in sonnigen mittleren Höhenlagen „ist es am wärmsten“, so Geosphere Austria.
