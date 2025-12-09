Warmwetter in Bergen: Skigebiete bangen um Schnee

„5 Grad am Arlberg“

Der Hochdruckeinfluss hat Österreich auch am Mittwoch weiter fest im Griff. Die Temperaturen steigen noch einmal. Je nach Nebel, Sonnenschein und Höhenlage erreichen sie 7 bis 16 Grad, so die Prognose. Mild wird es einmal mehr in den Bergen. „In 2000 Metern liegt die Mittagstemperatur zwischen 5 Grad am Arlberg und 9 Grad am Schneeberg.“