Angriff auf Krementschuk mit Hyperschallraketen

Allein 42 Drohnen seien über der südwestrussischen Region Saratow und zwölf über der an die Ukraine grenzenden Region Rostow abgefangen worden. Dort sei ein Strommast beschädigt worden, teilte der Gouverneur der Region Rostow, Juri Sljussar, mit. Dadurch sei bei rund 250 Anrainern der Strom ausgefallen. Verletzt worden sei niemand. Russische Behörden machen selten Angaben über das volle Ausmaß der Schäden durch ukrainische Luftangriffe und bestätigen fast nie Treffer auf militärische Infrastruktur.