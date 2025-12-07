Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue russische Attacke

Angriff auf Krementschuk mit Hyperschallraketen

Ukraine-Krieg
07.12.2025 09:55
Nach dem Angriff veröffentlichte der Bürgermeister von Krementschuk dieses Bild.
Nach dem Angriff veröffentlichte der Bürgermeister von Krementschuk dieses Bild.(Bild: telegram.org/Witalij Malezkyj)

Die Großstadt Krementschuk im zentralukrainischen Gebiet Poltawa ist in der Nacht auf Sonntag von Explosionen erschüttert worden. Denn ungeachtet der Gespräche über eine Friedenslösung hat Russland in der Nacht seinen Nachbarn erneut massiv angegriffen.

0 Kommentare

Laut ukrainischer Luftwaffe wurde Krementschuk mit Dutzenden Drohnen und Hyperschallraketen vom Typ Kinschal attackiert. Der Bürgermeister der Industriestadt, Witalij Malezkyj, sprach in der Nacht von Unterbrechungen der Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung in einzelnen Stadtteilen nach dem russischen Angriff.

Energie-Unternehmen getroffen
Im Kreis Krementschuk wurden Militärgouverneur Wolodymyr Kohut zufolge mehrere Unternehmen des Energiesektors bei einem kombinierten Angriff mit Drohnen und Raketen attackiert. Direkte Treffer und herabstürzende Trümmer lösten demnach Brände aus, technische Anlagen wurden beschädigt.

Bei einem der schwersten Luftangriffe seit Kriegsbeginn wurde in der Nacht auf Samstag der ...
Bei einem der schwersten Luftangriffe seit Kriegsbeginn wurde in der Nacht auf Samstag der Bahnhof von Fastiw im Gebiet Kiew zerstört.(Bild: AFP/SERHII OKUNEV)

Nach Angaben der Luftwaffe setzte Russland in der Nacht 241 Kampfdrohnen, drei Hyperschallraketen vom Typ Kinschal und zwei ballistische Raketen ein. Es seien 65 Drohnentreffer an 14 Orten in der Ukraine festgestellt worden. Abgewehrt wurden demnach 175 Drohnen, zwei Kinschal-Raketen und zwei ballistische Raketen.

Russland hat Angriffe enorm verstärkt
Bereits in der Nacht auf Samstag hatte ein massiver russischer Luftangriff erneut das Energienetz der Ukraine getroffen. In mehreren Regionen wurden Verletzte und Notabschaltungen des Stroms gemeldet. Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Moskau erneut vor, die ukrainische zivile Infrastruktur zu attackieren. Ausgehend von der Zählung des US-Instituts CSIS dürfte es mit 653 Drohnen und 51 Raketen und Marschflugkörpern der bisher drittschwerste Luftangriff des Krieges gewesen sein.

Lesen Sie auch:
Das zerstörte Hauptgebäude des Bahnhofs von Fastiw im Gebiet Kiew.
Zivile Ziele getroffen
Drohnenangriff: Bahnhof nahe Kiew niedergebrannt
06.12.2025
Hochhaus getroffen
Drohnenangriff auf Grosny: Kadyrow schwört Rache
06.12.2025

Wieder Ukrainische Drohnen abgeschossen
Russland schoss nach eigenen Angaben in der Nacht auf Sonntag 77 ukrainische Drohnen ab. Sie seien über sieben Regionen in Süd- und Zentralrussland sowie über der von Russland annektierten Halbinsel Krim zerstört worden, so das Verteidigungsministerium in Moskau.

Allein 42 Drohnen seien über der südwestrussischen Region Saratow und zwölf über der an die Ukraine grenzenden Region Rostow abgefangen worden. Dort sei ein Strommast beschädigt worden, teilte der Gouverneur der Region Rostow, Juri Sljussar, mit. Dadurch sei bei rund 250 Anrainern der Strom ausgefallen. Verletzt worden sei niemand. Russische Behörden machen selten Angaben über das volle Ausmaß der Schäden durch ukrainische Luftangriffe und bestätigen fast nie Treffer auf militärische Infrastruktur.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
146.651 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
125.431 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
117.205 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Mehr Ukraine-Krieg
Neue russische Attacke
Angriff auf Krementschuk mit Hyperschallraketen
Zivile Ziele getroffen
Drohnenangriff: Bahnhof nahe Kiew niedergebrannt
Hochhaus getroffen
Drohnenangriff auf Grosny: Kadyrow schwört Rache
Von Drohne beschädigt
Tschernobyl-Sarkophag verlor Sicherheitsfunktion
Abschreckung erörtert
Friedensplan: „Konstruktives“ Gespräch in Miami
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf