Hochhaus getroffen

Drohnenangriff auf Grosny: Kadyrow schwört Rache

Ausland
06.12.2025 10:12
In der Glasfront des Wolkenkratzers in Grosny-City klafft ein riesiges Loch.
In der Glasfront des Wolkenkratzers in Grosny-City klafft ein riesiges Loch.(Bild: OSINT)

Eine Explosion hat am Freitag die tschetschenische Hauptstadt Grosny erschüttert. Laut Machthaber Ramsan Kadyrow schlug eine ukrainische Drohne in einen Wolkenkratzer ein. Er droht der Ukraine mit Vergeltung.

Rauch liegt am Freitag über Grosny-City, dem modernen Zentrum der Hauptstadt der russischen Teilrepublik, aus einem Wolkenkrater schlagen Flammen, ein riesiges Loch klafft in der Glasfront, mehrere Stockwerke sind zerstört. Nach Angaben russischer Medien und des tschetschenischen Machthabers Kadyrow war die Ursache ein ukrainischer Drohnenangriff. Bei dem Angriff sei niemand verletzt worden. Zahlreiche Bilder in den sozialen Medien zeigten die Auswirkungen der mutmaßlichen Attacke.

FSB-Gebäude direkt nebenan
In dem Wolkenkratzer sind mehrere Behörden untergebracht, darunter der tschetschenische Sicherheitsrat und das Tourismusministerium, so die Nachrichtenplattform RBC-Ukraine. Direkt nebenan sei zudem die tschetschenische Hauptdirektion des russischen Geheimdienstes FSB. Das Hochhaus befindet sich zudem nur rund 850 Meter von Kadyrows Palast entfernt.

Die Ukraine hatte zuvor bereits eine Reihe von Zielen in Tschetschenien mit Drohnen angegriffen. Erst vor wenigen Tagen wurden eine Polizeikaserne und eine Militärakademie getroffen. Den ersten Angriff auf Grosny hatte es im Oktober 2024 gegeben. 

Kadyrow droht mit Vergeltung
Der Angriff habe „taktisch keinen Sinn“, erklärte Kadyrow auf seinem Telegram-Kanal und schwor Rache. Er beschimpfte die ukrainische Regierung als „Faschisten“ und drohte ab Samstag mit einer „harten Antwort“, die eine Woche lang andauern werde. Man werde aber nur militärische Ziele angreifen.

„Selenskyj ist ein Teufel“
Zudem rief der tschetschenische Diktator die ukrainische Bevölkerung dazu auf, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu stürzen: „Er ist nicht mehr euer Präsident. Er ist ein Bandit, ein Teufel.“ Kadyrow ist einer der glühendsten Befürworter der russischen Invasion in der Ukraine und hat tschetschenische Truppen in den Krieg entsandt.

