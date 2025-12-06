Drohnenangriff auf Grosny: Kadyrow schwört Rache

Rauch liegt am Freitag über Grosny-City, dem modernen Zentrum der Hauptstadt der russischen Teilrepublik, aus einem Wolkenkrater schlagen Flammen, ein riesiges Loch klafft in der Glasfront, mehrere Stockwerke sind zerstört. Nach Angaben russischer Medien und des tschetschenischen Machthabers Kadyrow war die Ursache ein ukrainischer Drohnenangriff. Bei dem Angriff sei niemand verletzt worden. Zahlreiche Bilder in den sozialen Medien zeigten die Auswirkungen der mutmaßlichen Attacke.