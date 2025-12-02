Amtsbekanntes Diebes-Trio (13, 14 und 15) erwischt

Sie sind noch halbe Kinder, 13, 14 und 15 Jahre alt: Doch jeder von diesen drei ist bereits amtsbekannt. Das Migranten-Trio wurde nun geschnappt. Es soll in Traun und Linz mehrere Einbrüche begangen haben. Die beiden älteren Verdächtigen wanderten sogar trotz ihrer Jugend hinter Gitter.
Drei anfangs unbekannte Täter versuchten sich am 24. November 2025 – das war der Montag der Vorwoche – gegen 3 Uhr früh in Traun durch Einschlagen der Verglasung Zutritt zu einem Geschäft und zu einem leerstehenden Geschäftslokal zu verschaffen. Dies misslang ihnen jedoch. Gegen 3.15 Uhr schlug das Trio die Glastür zu einem weiteren Geschäft ein, entwendete eine Spardose, zwei Packungen Sonnenblumenkerne, einen Autoschlüssel und Bargeld aus zwei Geldtaschen.
Alle drei Verdächtigen sind amtsbekannt
Aufgrund Erhebungen der Kriminaldienstgruppe Traun konnte ein 14-jähriger amtsbekannter Russe aus dem Bezirk Linz-Land rasch als einer der Täter ausgeforscht und noch am selben Tag festgenommen werden. In weiterer Folge konnten die beiden weiteren Täter, ein ebenfalls amtsbekannter 15-Jähriger aus Linz und ein 13-jähriger Syrer aus dem Bezirk Linz-Land, ausgeforscht werden.
Auch in Schule eingebrochen
Im Zuge der Erhebungen konnten noch zwei weitere Einbrüche in Traun, ein PKW-Einbruchsdiebstahl und ein Einbruch in eine Schule, geklärt und den drei Verdächtigen zugeordnet werden. Ein Teil des Diebesguts konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde der 14-Jährige am 25. November 2025 in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Der15-Jährige wurde am27. November 2025 verhaftet und ebenfalls in die Justizanstalt Linz überstellt. Bei den Ermittlungen konnten weitere drei Einbruchsversuche im Stadtgebiet
von Linz geklärt werden.
