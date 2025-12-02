Amtsbekanntes Diebes-Trio (13, 14 und 15) erwischt

Auch in Schule eingebrochen

Im Zuge der Erhebungen konnten noch zwei weitere Einbrüche in Traun, ein PKW-Einbruchsdiebstahl und ein Einbruch in eine Schule, geklärt und den drei Verdächtigen zugeordnet werden. Ein Teil des Diebesguts konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde der 14-Jährige am 25. November 2025 in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Der15-Jährige wurde am27. November 2025 verhaftet und ebenfalls in die Justizanstalt Linz überstellt. Bei den Ermittlungen konnten weitere drei Einbruchsversuche im Stadtgebiet

von Linz geklärt werden.