Wohin 95 Millionen für die Landwirtschaft fließen

Drei Tage lang wird sich kommende Woche der Landtag mit dem Haushalt für 2026 beschäftigen: Dann ist auch klar, wohin die für den Agrarbereich vorgesehenen knapp 95 Millionen Euro fließen und die Mittel des Frauenbudgets verteilt werden. LH-Vize und Landesrätin Christine Haberlander (ÖVP) setzt stark auf die Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Mit einem Volumen von 6,125.500 € trage das Land bei, Frauen in allen Lebensphasen zu stärken und ihnen Zugang zu Schutz, Beratung, wirtschaftlicher Selbstbestimmung und beruflichen Chancen zu ermöglichen, sagt Haberlander.