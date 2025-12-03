Vorteilswelt
Von Jury gewählt

Wels wird Europäische Weihnachtshauptstadt 2026

Oberösterreich
03.12.2025 10:20
(Bild: Markus Wenzel)

Jedes Jahr zeichnet das „Christmas Cities Network“ im Auftrag des Europäischen Parlaments Städte und Orte aus, die mit kreativen Konzepten ganz besondere Weihnachtserlebnisse schaffen. Nun wurde Wels von der internationalen Jury zur Europäische Weihnachtsstadt 2026 ernannt.

Der Welser Stadtplatz bietet mit seinen historischen Fassaden jeden Advent die perfekte Kulisse für ein alpenländisches Adventdorf mit liebevoll geschmückten Holzhütten. Kunsthandwerk, familiäre Atmosphäre und regionale Spezialitäten sorgen für Begeisterung – nicht nur bei Besuchern, sondern auch bei der Jury. Die feierliche Preisverleihung erfolgt am 13. Dezember in der litauischen Hauptstadt Vilnius.

„Großartiger Erfolg“
Besonders freut sich der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) über die Auszeichnung: „Es ist ein großartiger Erfolg und auch eine Bestätigung für den Kurs, den wir mit der Weihnachtswelt in Wels vor vielen Jahren eingeschlagen haben.“

Jedes Detail wichtig
Geistiger Vater der Idee für die Weihnachtswelt ist, wie ORF Oberösterreich berichtet, Stadtmarketingleiter Peter Jungreithmair, der seit 17 Jahren für die Umsetzung verantwortlich ist. „Unser Ziel ist es, für das Christkind ein neues Zuhause zu schaffen. Dabei ist jedes Detail wichtig. Die Leute nehmen dieses Weihnachtsmärchen auch gut an“, so Jungreithmair.

Neben Wels als Europäischer Weihnachtsstadt gesellen sich 2026 auch das spanische Barcelona als Europäische Weihnachtsmetropole und Kirkop auf Malta als Europäisches Weihnachtsdorf.

