Wels wird Europäische Weihnachtshauptstadt 2026

Jedes Detail wichtig

Geistiger Vater der Idee für die Weihnachtswelt ist, wie ORF Oberösterreich berichtet, Stadtmarketingleiter Peter Jungreithmair, der seit 17 Jahren für die Umsetzung verantwortlich ist. „Unser Ziel ist es, für das Christkind ein neues Zuhause zu schaffen. Dabei ist jedes Detail wichtig. Die Leute nehmen dieses Weihnachtsmärchen auch gut an“, so Jungreithmair.