„Wir fahren mit Vollgas auf eine Betonwand zu“

„Mensch vor Budget.“ „Geräte sind da, Leit net.“ Oder auch: „Unsere Erschöpfung darf nicht das Fundament des Systems sein“, liest man auf den Plakaten der Hunderten Arbeiter und Angestellten der Ordensspitäler Linz. Eine Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden sowie Gehaltserhöhungen, sprich die Inflation sollte abgegolten werden – das sind die zentralen Forderungen der Beschäftigten, die am Mittwoch im Zuge der KV-Verhandlungen vor dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz rund 6000 Unterschriften an Entscheidungsträger übergaben und damit ein Zeichen für bessere Arbeitsbedingungen und faire Einkommen gesetzt haben.