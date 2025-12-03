Vorteilswelt
Kommt 2027 wieder

Neue Führung beim Linzer Theaterfestival Schäxpir

Oberösterreich
03.12.2025 15:00
Julia Ransmayr: Theatermacherin, Kuratorin und Kulturmanagerin.
Julia Ransmayr: Theatermacherin, Kuratorin und Kulturmanagerin.(Bild: Markus Wenzel)

Neuer Solo-Auftritt: Theatermacherin Julia Ransmayr wird das Linzer Theaterfestival Schäxpir, das 2027 zum 14. Mal stattfinden soll, erstmals alleine leiten. Ob und wie die bisherige Co-Intendantin Sara Ostertag beim Festival dabei sein wird, darüber laufen derzeit noch Gespräche.

Kurzer Rückblick: Im Juni 2025 kam das Theaterfestival Schäxpir, das vom Land OÖ getragen wird, auf insgesamt 9386 Besucherinnen und Besucher.

Man verbuchte eine Auslastung von 83,78 %, obwohl das Programm an den letzten Festivaltagen unter dem Eindruck der Tragödie von Graz reduziert werden musste. Dennoch eine sehr erfolgreiche 13. Ausgabe des Theaterevents, das für ein junges Publikum maßgeschneidert ist.

Festival wird 2027 wieder durchgeführt
Die 14. Ausgabe wird im Juni 2027 stattfinden, allerdings mit einer neuen Leitungsstruktur, wie das Land OÖ gegenüber der „Krone“ offenlegt.

Sara Ostertag und Ransmayr waren seit 2017 gemeinsam die Intendantinnen von Schäxpir. Ostertag übernahm im Herbst mit Saisonstart 2025/26 die Leitung des Theaters an der Gumpendorfer Straße in Wien. Bereits im Februar sagte sie zur „Krone“, dass sie Schäxpir voraussichtlich zurücklegen werde.

Wie es mit der Führung von Schäxpir weitergeht, war bislang aber unklar. Doch jetzt steht fest: Julia Ransmayr wird 2027 das Schäxpir-Festival alleine leiten.

Gutes Gefühl für Theater für junge Menschen
Sie ist seit 2017 Co-Intendantin von Schäxpir und prägte das Festival bisher maßgeblich mit. 

Warum diese Entscheidung?
„Julia Ransmayr steht für ein Theater, das junge Menschen ernst nimmt und gleichzeitig begeistert. Dass sie Schäxpir 2027 als alleinige Leiterin verantwortet, ist ein starkes Signal für Qualität, Kontinuität und gleichzeitig Weiterentwicklung“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer auf „Krone“-Anfrage.

Landeshauptmann Thomas Stelzer ist auch Kulturreferent des Landes OÖ
Landeshauptmann Thomas Stelzer ist auch Kulturreferent des Landes OÖ(Bild: Markus Wenzel)
Ostertag holte sich Nestroy für Regie
Ob und wie Regissuerin Ostertag, die gerade mit dem Nestroy-Preis geehrt worden ist, beim nächsten Schäxpir-Festival dabeisein wird, darüber laufen derzeit noch Gespräche.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
