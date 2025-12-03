Hilfe, unser Kind wünscht sich eine „Switch“!

„Nintendo Switch“ steht am Wunschzettel. Sonst nichts. „Damit das Christkind auch wirklich die ,Switch‘ bringt“, erklärt unser Sohn, sichtlich stolz auf diesen glorreichen Einfall. In Gedanken sehen wir ihn schon vor uns, festgewachsen an der Couch, selig mit dem Bildschirm verschmolzen - und sämtliche Alarmglocken schrillen. „Die Sorge ist verständlich. Angst entsteht oft aus dem Gefühl, keinen Einfluss zu haben. Es ist wichtig, den Wunsch nicht sofort zu bewerten, sondern mit dem Kind darüber ins Gespräch zu kommen“, sagt Maja Lindmayer.