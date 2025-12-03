Schnapsbrenner bei Explosion und Brand verletzt

Druck drückte die Tür zu

Dabei begann plötzlich das Gemisch im Kessel zu brennen, wodurch rasch ein großer Druck im Raum entstand und die zuvor geöffnete Tür ins Schloss fiel. Als dies geschah, baute sich noch mehr Druck im Raum auf, wodurch ein Fenster barst. Erst nach diesem Drucknachlass schaffte der Schnapsbrenner es, die Tür zu öffnen und den Raum zu verlassen.