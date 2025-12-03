Schnapsbrenner bei Explosion und Brand verletzt

Es war ein Knall, als die Fenster barsten. Dieser machte Angehörige eines Gastwirts in OÖ darauf aufmerksam, dass beim Schnapsbrennen etwas passiert sein musste, und sie schlugen Alarm. Das Feuer konnte der Schnapsbrenner (52) noch selbst löschen, kam aber verletzt ins Spital.
Der 52-Jährige aus Kronstorf (Bezirk Linz-Land) arbeitete in einem Nebengebäude, war dabei, hochprozentigen Alkohol zu brennen. Dazu hatte er das Destilliergerät in Betrieb genommen und den Brenner eingeschaltet, während er einen Vorlauf des Schnapses zurück in den Kessel leeren wollte und diesen dazu öffnete.
Druck drückte die Tür zu
Dabei begann plötzlich das Gemisch im Kessel zu brennen, wodurch rasch ein großer Druck im Raum entstand und die zuvor geöffnete Tür ins Schloss fiel. Als dies geschah, baute sich noch mehr Druck im Raum auf, wodurch ein Fenster barst. Erst nach diesem Drucknachlass schaffte der Schnapsbrenner es, die Tür zu öffnen und den Raum zu verlassen.
Vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht
Er konnte daraufhin noch selbstständig die Flammen löschen und die noch im Raum befindlichen Gasflaschen des Schnapsbrenners aus dem Raum entfernen. Die Familie hatte den Knall gehört und die Rettungskette in Gang gesetzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits gelöscht. Der 52-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.
