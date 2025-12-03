Wirbel um Schreiben mit Hitler-Bild am Magistrat

Aufruhr am Welser Magistrat: An mehrere Politiker wurde am Mittwoch ein anonymes Schreiben mit einem Bild übermittelt, auf dem Adolf Hitler mit einem Hakenkreuz abgebildet ist. Es soll sich dabei um einen Screenshot von einem Handy eines Mitarbeiters der Ordnungswache handeln. Der kann aber glaubwürdig belegen, dass es sich um ein Fake-Foto handelt.