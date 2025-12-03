Giftmischerin: Geringere Strafe für Mordanschläge

Angeklagte sagt nur einen Satz

Der Schuldspruch bezüglich dieser filmreifen Taten ist bereits rechtskräftig. Der OGH hob jedoch das Urteil in drei von insgesamt 16 Anklagepunkten auf. Es ging um reine Formalfehler. Deswegen sitzt die junge Niederösterreicherin nun erneut auf der Anklagebank vor den Laienrichtern. Dieses Mal geht es „nur“ um drei Verleumdungen. Zu denen sich Bernadette H. bereits im ersten Prozess schuldig bekannt hat. Jetzt sagt sie genau einen Satz: „Es tut mir leid.“