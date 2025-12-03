US-Angriff auf Boot war womöglich Kriegsverbrechen

Paul stellte damit die Darstellung der Regierung von Trump infrage, wonach es sich bei den Booten und deren Insassen um eine unmittelbare Bedrohung für die USA handle, die solche Einsätze rechtfertige. Der Republikaner gehört zu den prominentesten Parteimitgliedern, die sich regelmäßig gegen die Parteilinie stellen. US-Militäreinsätze im Ausland sieht er sehr skeptisch. CNN zitierte den Senator zudem mit dem Vorwurf, Hegseth habe entweder gelogen oder sei inkompetent. Der Minister habe zunächst erklärt, Berichte über einen zweiten Angriff am 2. September seien falsch. „Am nächsten Tag heißt es dann vom Podium des Weißen Hauses, dass es ihn doch gegeben hat“, sagte Paul laut CNN.