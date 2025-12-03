Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hegseth unter Druck

US-Angriff auf Boot war womöglich Kriegsverbrechen

Außenpolitik
03.12.2025 13:12
Trump veröffentlichte ein Video, das die Attacke am 2. September zeigt.
Trump veröffentlichte ein Video, das die Attacke am 2. September zeigt.(Bild: Screenshot/truthsocial.com/Donald Trump)

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ist stark unter Druck geraten: Bei einem Angriff auf ein angebliches Drogenboot wurden laut Medienberichten zwei Überlebende getötet – ein mögliches Kriegsverbrechen. Während Hegseth eine Verantwortung bestreitet, geht Trump auf Distanz.

0 Kommentare

Anfang September griff das US-Militär in der Karibik ein Boot an, das angeblich Drogen transportierte. Ein erster Raketenschlag zerstörte das Boot. Anschließend klammerten sich aber zwei überlebende Männer an das schwelende Wrack. Sie seien mit einem zweiten Schlag getötet worden, berichten der US-Sender CNN und die „Washington Post“. Der Angriff auf die Überlebenden könnte laut Experten gegen das Völkerrecht verstoßen haben. Die Männer stellten keine unmittelbare Bedrohung dar.

Hegseth sah Angriff angeblich nicht
Verteidigungsminister Hegseth bestreitet eine direkte Verantwortung für diese umstrittene Attacke. Er habe den ersten Angriff auf das Boot in der Karibik Anfang September live verfolgt, sei dann aber zu einem anderen Termin gegangen, sagte er nach einem Kabinettstreffen im Weißen Haus. Erst ein paar Stunden später habe erfahren, dass der zuständige Kommandant, Admiral Frank M. Bradley, die Entscheidung getroffen hatte, „zu der er voll und ganz befugt war“. Die Entscheidung, das Boot zu versenken und die Bedrohung zu beseitigen, sei die richtige gewesen. „Wir stehen hinter ihm“, so Hegseth.

Präsident Trump mit Minister Hegseth bei einer Kabinettsitzung
Präsident Trump mit Minister Hegseth bei einer Kabinettsitzung(Bild: AP/Julia Demaree Nikhinson)

US-Präsident Donald Trump, der Anfang September den Angriff groß verkündet und ein Video veröffentlicht hatte, äußerte sich jetzt zurückhaltend zu dem Fall. Was den Angriff angehe, so habe er noch nicht viele Informationen erhalten, da er sich auf Hegseth verlasse. Aber für ihn sei es ein Angriff gewesen, nicht ein oder zwei oder drei Schläge. Jemand habe ihm eine Frage zum zweiten Schlag gestellt. „Ich wusste nichts über den zweiten Schlag. Ich wusste nichts über die Leute. Ich war nicht daran beteiligt.“ Trump betonte, der zuständige Kommandeur sei ein außergewöhnlicher Mann.

Suche nach einem Sündenbock?
Die „Washington Post“ berichtete, dass es im Kongress und im Verteidigungsministerium die Sorge gebe, dass die Trump-Regierung den zuständigen Kommandanten zum Sündenbock machen wolle, um den Druck von Hegseth zu nehmen.

Die umstrittene Attacke sorgt jetzt für ungewohnten Tadel an der US-Regierung aus den eigenen Reihen: So übte der republikanische Senator Rand Paul scharfe Kritik am Vorgehen des Pentagons und an Hegseth. Er halte nicht nur den zweiten Schlag, sondern die Angriffe insgesamt für illegal, sagte Paul in Washington. Man könne nicht einfach behaupten, „na ja, sie haben Drogen“, und dann ohne Beweise tödliche Gewalt anwenden. Die betroffenen Boote seien außerdem Tausende Kilometer von den USA entfernt und gar nicht in der Lage gewesen, die US-Küste zu erreichen.

Lesen Sie auch:
Die beliebte Kinderbuchfigur wird vom US-Verteidigungsminister als Testimonial für das brutale ...
Verlag ist erzürnt
Hegseth lässt Comicfigur Drogenschmuggler jagen
02.12.2025
Angeblich voll Drogen
USA zerstören Schiff aus Venezuela – drei Tote
16.09.2025
„Haben es zerstört“
Trump: US-Streitkräfte schießen auf „Drogenboot“
02.09.2025

Paul stellte damit die Darstellung der Regierung von Trump infrage, wonach es sich bei den Booten und deren Insassen um eine unmittelbare Bedrohung für die USA handle, die solche Einsätze rechtfertige. Der Republikaner gehört zu den prominentesten Parteimitgliedern, die sich regelmäßig gegen die Parteilinie stellen. US-Militäreinsätze im Ausland sieht er sehr skeptisch. CNN zitierte den Senator zudem mit dem Vorwurf, Hegseth habe entweder gelogen oder sei inkompetent. Der Minister habe zunächst erklärt, Berichte über einen zweiten Angriff am 2. September seien falsch. „Am nächsten Tag heißt es dann vom Podium des Weißen Hauses, dass es ihn doch gegeben hat“, sagte Paul laut CNN.

Hegseth kündigt weitere Angriffe auf „Drogenboote“ an
Seit Wochen attackiert das US-Militär Boote in der Karibik, mit denen angeblich Drogen in die USA geschmuggelt werden sollten. Zusätzlich wurden Soldaten in die Karibik beordert. Auch der weltgrößte Flugzeugträger „USS Gerald R. Ford“ wurde – begleitet von weiteren Kriegsschiffen und einem Langstreckenbomber – in die Region verlegt. Hegseth kündigte jetzt weitere Angriffe an. „Wir haben gerade erst damit begonnen, Drogenboote zu zerstören und Drogenterroristen auf den Grund des Meeres zu schicken“, sagte Hegseth.

Nach Angaben des Ministers ist mittlerweile die Menge der Drogen, die über das Meer ins Land kommen, um 91 Prozent zurückgegangen. Bei den Angriffen auf Drogenschmuggler-Boote hätten die USA deshalb eine kleine Pause eingelegt, „weil es derzeit schwierig ist, Boote zu finden, die wir angreifen können“, behauptete Hegseth.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
303.484 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
155.471 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
151.701 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1093 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
793 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
636 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Außenpolitik
Hegseth unter Druck
US-Angriff auf Boot war womöglich Kriegsverbrechen
Kritik an OSZE
Lawrow empört über „Gesetzeslosigkeit in Kiew“
Verdacht auf Betrug
Frühere EU-Chefdiplomatin wieder auf freiem Fuß
114 Regeln vor Aus
Lebenszeichen von Schellhorn: Pickerl gilt länger
„Ich bin ehrlich“
Trump beschimpfte Somalier als „Müll“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf