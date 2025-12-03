Vorteilswelt
Dramatischer Einsatz

Truck hängt 30 Meter über Abgrund: Fahrer gerettet

Ausland
03.12.2025 13:25
Aus dem Führerhaus dieses Trucks konnte der Fahrer rechtzeitig gerettet werden.
Aus dem Führerhaus dieses Trucks konnte der Fahrer rechtzeitig gerettet werden.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Im US-Bundesstaat West Virginia ist bei starken Schneefällen ein Truck von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug baumelte danach über einem tiefen Abgrund, der Lenker saß im Führerhaus fest. Er konnte auf dramatische Weise gerettet werden.

Das Unglück ereignete sich Dienstagfrüh auf der Route 35 in der Ortschaft Hurricane in West Virginia. Auf der schneebedeckten Straße kam ein Sattelzug ins Schleudern und durchbrach das Geländer einer Brücke.

Der Truck drohte abzustürzen, blieb aber auf der Brücke hängen, nur die Kabine baumelte stundenlang über einen 30 Meter tiefen Abgrund. Im Inneren gefangen: der unverletzte Lenker.

Hochdramatische Rettungsaktion
Mehrere Feuerwehren rückten an, es begann eine dramatische Rettungsaktion. Nachdem das Unfallfahrzeug mit Seilen und einem Kran gesichert worden war, seilte sich ein Ersthelfer zum Führerhaus ab.

Dort legte der Unglückslenker einen Gurt an und konnte schließlich nach fünf Stunden vor den Augen zahlreicher Schaulustiger in Sicherheit gebracht werden. 

