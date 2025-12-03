Schaden im Millionenbereich: Polizei sucht Männer

Eine dreiste Betrugsserie sorgt in Wien aktuell für Aufregung: Mehrere Männer, die sich laut Polizei als falsche Polizisten ausgegeben haben sollen, stehen im Verdacht, gutgläubigen Opfern Bargeld und Schmuck im Wert eines niedrigen siebenstelligen Betrags abgenommen zu haben.
Die Verdächtigen dürften dabei äußerst professionell vorgegangen sein: Laut Wiener Polizei wurden manipulierte Telefonnummern verwendet, um am Telefon wie echte Behörden zu wirken. Auch falsche Polizeiausweise sollen verwendet worden sein.
Der Ablauf war perfide: Die Opfer wurden telefonisch angewiesen, Geld von der Bank abzuheben, angeblich, um an angeblichen Betrugsermittlungen der Polizei mitzuwirken. Kurz darauf erschienen die mutmaßlichen Täter – als Polizisten verkleidet – zur „Abholung“.
Seit Mitte Juni entstand in Wien so ein massiver Schaden im niedrig siebenstelligen Bereich. Das Landeskriminalamt ermittelt intensiv. Die Staatsanwaltschaft hat die Veröffentlichung der Fotos der tatverdächtigen Männer angeordnet. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Wer die Verdächtigen vor, während oder nach ihrer Flucht gesehen hat oder sonstige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden – auch anonym. Hinweise bitte an das Landeskriminalamt Wien: 01-31310-33800.
