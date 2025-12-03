Vorteilswelt
2 Iraker festgenommen

Deutsche Polizei fasste mutmaßliche IS-Mitglieder

Ausland
03.12.2025 13:53
(Bild: Kara - stock.adobe.com)

In Deutschland sind zwei mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen worden. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, wurden die beiden irakischen Männer am Dienstag in den Städten Trier und Delbrück von Beamten des Bundeskriminalamts gefasst.

0 Kommentare

Die Beschuldigten sollen im Irak 2016 und 2017 jeweils mehrere Monate lang Mitglieder des IS gewesen sein. Einer von ihnen war demnach als Kämpfer im Einsatz, der andere sei für ein Scharia-Komitee tätig gewesen, so der Vorwurf der obersten deutschen Strafverfolger. Die Behörde legt ihnen die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland zur Last.

Den Angaben zufolge wurden am Dienstag Räumlichkeiten der beiden Männer sowie von drei weiteren Beschuldigten in Trier, Delbrück, Köln, Chemnitz und in Wittmund in Niedersachsen durchsucht. Die beiden Festgenommenen wurden bereits dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt und sitzen nun in Untersuchungshaft.

