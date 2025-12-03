2 Iraker festgenommen
Deutsche Polizei fasste mutmaßliche IS-Mitglieder
In Deutschland sind zwei mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen worden. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, wurden die beiden irakischen Männer am Dienstag in den Städten Trier und Delbrück von Beamten des Bundeskriminalamts gefasst.
Die Beschuldigten sollen im Irak 2016 und 2017 jeweils mehrere Monate lang Mitglieder des IS gewesen sein. Einer von ihnen war demnach als Kämpfer im Einsatz, der andere sei für ein Scharia-Komitee tätig gewesen, so der Vorwurf der obersten deutschen Strafverfolger. Die Behörde legt ihnen die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland zur Last.
Den Angaben zufolge wurden am Dienstag Räumlichkeiten der beiden Männer sowie von drei weiteren Beschuldigten in Trier, Delbrück, Köln, Chemnitz und in Wittmund in Niedersachsen durchsucht. Die beiden Festgenommenen wurden bereits dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt und sitzen nun in Untersuchungshaft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.