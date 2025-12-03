Deutsche Polizei fasste mutmaßliche IS-Mitglieder

Die Beschuldigten sollen im Irak 2016 und 2017 jeweils mehrere Monate lang Mitglieder des IS gewesen sein. Einer von ihnen war demnach als Kämpfer im Einsatz, der andere sei für ein Scharia-Komitee tätig gewesen, so der Vorwurf der obersten deutschen Strafverfolger. Die Behörde legt ihnen die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland zur Last.