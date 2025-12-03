Vorerst nur Testlauf
Thailands Regierung hat Alkoholgesetze gelockert
Thailands Regierung hat die Alkoholgesetze des Landes gelockert. Bier, Wein und andere Spirituosen dürfen nun auch zwischen 14 und 17 Uhr verkauft werden. Die Lockerung gilt aber zunächst nur für ein halbes Jahr, bis dahin soll ein Ausschuss die möglichen Auswirkungen prüfen.
Durch die Neuregelung können Bars, Restaurants und Geschäfte nun zwischen 11 und 24 Uhr Alkohol verkaufen. Das Verbot des Verkaufs in den Nachmittagsstunden zwischen 14 und 17 Uhr wurde bereits vor Jahrzehnten eingeführt und sollte Beschäftigte des öffentlichen Diensts vom Konsum während der Arbeitszeit abhalten.
„In der Vergangenheit gab es die Sorge, dass Regierungsbeschäftigte sich herausstehlen würden, um zu trinken, aber die Zeiten haben sich geändert“, sagte Vize-Regierungschef Sophon Saram. Die Lockerung gilt seit dem heutigen Mittwoch und ist vorerst auf ein halbes Jahr befristet.
Bei Touristinnen und Touristen sorgte der nachmittägliche Alkohol-Bann oft für Verwunderung. Einerseits ist Thailand heute ein beliebtes Ziel für Party-Urlaube, andererseits ist der Alkoholkonsum auch unter Einheimischen weitverbreitet. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehört Thailand zu jenen Ländern in Asien, in denen am meisten Wein, Bier und Co getrunken wird. Die strikte offizielle Haltung geht auf buddhistische Lehren zurück. Bis heute ist der Verkauf auch an religiösen Feiertagen verboten.
