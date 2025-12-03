Thailands Regierung hat Alkoholgesetze gelockert

Durch die Neuregelung können Bars, Restaurants und Geschäfte nun zwischen 11 und 24 Uhr Alkohol verkaufen. Das Verbot des Verkaufs in den Nachmittagsstunden zwischen 14 und 17 Uhr wurde bereits vor Jahrzehnten eingeführt und sollte Beschäftigte des öffentlichen Diensts vom Konsum während der Arbeitszeit abhalten.

„In der Vergangenheit gab es die Sorge, dass Regierungsbeschäftigte sich herausstehlen würden, um zu trinken, aber die Zeiten haben sich geändert“, sagte Vize-Regierungschef Sophon Saram. Die Lockerung gilt seit dem heutigen Mittwoch und ist vorerst auf ein halbes Jahr befristet.