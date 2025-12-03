Prinzessin Kate begeistert in ganz besonderem Look

Es ist ein ganz besonderer Look für einen ganz besonderen Staatsbesuch: Denn zum ersten Mal seit 27 Jahren begrüßen die britischen Royals ein deutsches Staatsoberhaupt in London. Und bei der Ankunft von Frank-Walter Steinmeier und seiner Gattin Elke Büdenbender sorgte vor allem Prinzessin Kate für Begeisterung.
Prinz William und Prinzessin Kate empfingen den deutschen Bundespräsidenten und seine Ehefrau am Mittwochmittag am Flughafen. Die Temperatur: winterlich. Der Empfang: umso herzlicher!
Herzlicher Empfang in Großbritannien
Denn das Thronfolgerpaar nahm sich noch am Rollfeld Zeit für einen kleinen Plausch mit Steinmeier und Büdenbender, bevor das dicht gedrängte Programm rund um den deutschen Staatsbesuch starten sollte.
Und vor allem Kate sorgte wieder einmal für ein modisches Highlight. Denn für den besonderen Anlass hatte sich Kate für einen Look entschieden, den sie bereits einmal getragen hatte – ebenfalls an einem besonderen Tag.
Kate trug Look schon einmal zu Weihnachten
Denn in dem blauen Mantel von Alexander McQueen und in den hohen Wildlederstiefeln von Gianvito Rossi in Dunkelblau zeigte sich Kate bereits 2023 beim Weihnachtsgottesdienst der Royals in Sandringham.
Selbst den Fascinator von Juliette Millinery kombinierte Kate schon damals zu dem Designer-Statement-Piece. Ein toller Look, der der Prinzessin von Wales auch zwei Jahre später noch ausgezeichnet steht!
Schmuck von Lady Di
Zu dem blauen Look kombinierte Kate schließlich ein dunkelblaues Burberry-Kleid sowie ihre saphirblauen Ohrringe, die aus dem Besitz von Prinzessin Diana stammten.
Ebenso wie die berühmte Feder-Brosche, die an ihrem Revers funkelte. Dieses außergewöhnliche Schmuckstück schenkte die Queen Mum der „Prinzessin der Herzen“ 1981 zur Hochzeit geschenkt und zählt zu einem der Lieblingsstücke von Lady Di.
„Gutes und herzliches Verhältnis“
Vom Flughafen ging es für Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender gemeinsam mit Kate und William nach Windsor, wo das deutsche Präsidentenpaar von König Charles und Königin Camilla, die wie Kate einen Look in royalem Blau trug, herzlich empfangen wurden.
Der britische König hat über seinen verstorbenen Vater, Prinz Philip, familiäre Verbindungen nach Deutschland und spricht auch Deutsch, wie er bei Ansprachen immer wieder unter Beweis gestellt hat. Charles und Steinmeier sind sich in den vergangenen Jahren immer wieder begegnet. Zwischen beiden Staatsoberhäuptern habe sich „ein gutes und herzliches Verhältnis entwickelt“, heißt es im Bundespräsidialamt in Berlin. Das dürfte nicht bei jedem Staatsgast, den König Charles empfangen hat, der Fall gewesen sein.
Kutschfahrt in Windsor
Die letzte Strecke nach Schloss Windsor, wo die Royals ihre Gäste mit militärischen Ehren begrüßten, legten Charles und Camilla mit dem deutschen Präsidentenpaar schließlich per Kutsche zurück.
Am Abend lädt der britische König Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender übrigens zum glamourösen Staatsbankett. Das Dinner wird auf Schloss Windsor abgehalten.
Erster deutscher Staatsbesuch seit 27 Jahren
Der deutsche Bundespräsident sieht Deutschland und Großbritannien nach den schwierigen Brexit-Jahren auf dem Weg der Annäherung. „Die ersten Jahre nach dem Brexit waren nicht einfach“, sagte Steinmeier kurz vor seiner Abreise zu Journalisten. Inzwischen habe man aber gelernt, besser damit umzugehen. Es sei notwendig, wieder näher zusammenzurücken. „Beide Regierungen in Berlin und in London arbeiten daran“, so Steinmeier weiter. Die deutsch-britische Freundschaft sei beiden Seiten ein Herzensanliegen.
Der Staatsbesuch wird als Ausdruck dieser Bemühungen gewertet. Als letzter deutscher Bundespräsident hatte Roman Herzog dem Vereinigten Königreich einen Staatsbesuch abgestattet. Das war vor 27 Jahren. Nun geht es vor allem darum, als Europäer in unsicheren Zeiten den Schulterschluss zu üben, gegenüber Staaten wie Russland, aber auch den USA unter Präsident Donald Trump.
