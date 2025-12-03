EU-Bürger arbeiten oft unter ihrer Qualifikation

Probleme am Wohnmarkt

Probleme gibt es jedenfalls, in Österreich einen Posten zu erlangen, der der eigenen Qualifikation entspricht. Das hat unter anderem damit zu tun, dass ausländische Abschlüsse nicht immer anerkannt werden. 62 Prozent der erwerbstätigen Zugewanderten, die ihren Tertiärabschluss in Österreich erworben haben, arbeiten in hoch qualifizierten Berufen. Bei jenen, die den Abschluss in einem anderen EU-Land gemacht haben, sind es 48 Prozent, bei Zugewanderten mit Abschlüssen aus Nicht-EU-Ländern nur 27 Prozent.