Hundstrümmerl-Video brachte Vorarlbergerin Ärger

Also wandte sie sich an einen befreundeten Anwalt – und der hatte Erfolg: Im Zuge eines Vergleichs wurde die junge Frau finanziell entschädigt. Und das Beste: Das erhaltene Geld deckt genau jenen Betrag ab, der ihr für eine neue Geige gefehlt hat – und somit war der ganze Ärger doch noch für was gut.