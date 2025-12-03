Bleiberecht für Anja Windl? Entscheidung offen

„Warum nicht auf eine andere Art, die keine Beschädigung nach sich zieht?“, fragte die Richterin. „Ich war auf genügend Demos mit hübschem, buntem Schild“, antwortete Windl. Das wurde immer ignoriert. Ihr sei es darum gegangen, kurz die Alarmglocken läuten zu lassen, als Feueralarm in der Gesellschaft zu agieren. „Aber Sie nehmen billigend in Kauf, dass fremdes Eigentum beschädigt wird?“, setzt die Richterin nach. „Mein politisches Engagement öffnet ein Diskusfenster“, so Windl. Zudem war der Reinigungsaufwand nie sehr groß.