Titelverteidiger Reitshammer bei EM ausgeschieden

Gigler trotz fehlerhaftem Lauf Vorlauf-Zweiter

Der Kärntner sah seinen Lauf eher als „von Fehlern behaftet. Ich denke, für das Semifinale ist noch genug drinnen. Das Finale ist das Mindestziel.“ Mladenovic wiederum hat sich durch die Verbesserung seiner Bestzeit um acht Zehntel sowie den Aufstieg selbst einen Stress gemacht. Für 20.10 Uhr ist er am Mittwochabend im Finale über 100 m Brust engagiert. Sein Lagen-Semifinale ist vier Minuten nach jenem von Gigler für 20.29 Uhr angesetzt. „Es ist ganz gut gelaufen“, meinte Mladenovic. „Am Abend in Finale und Semifinale volle Kanne und schauen, was rauskommt.“